Від чого залежить розмір доплати за понаднормовий стаж: відповідь Пенсійного фонду

Розмір доплати за понаднормовий стаж залежить від тривалості страхового стажу та розміру пенсії. Надбавка обчислюється за формулою закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

Законом визначено, що за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії. Але розмір надбавки повинен бути не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком (не більше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Приклад

Розмір пенсії жінки, обчислений за формулою з урахуванням страхового стажу 45 років 7 місяців, становить 2800 грн. Вона має 15 років стажу понад 30 років. За 15 років понаднормового стажу до пенсії нараховується доплата в розмірі 15%. Оскільки розмір пенсії, обчислений з урахуванням набутого стажу та заробітку (2800 грн) перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (2027 грн), то доплата обчислюється з такого прожиткового мінімуму.

Отже, розмір доплати за понаднормовий стаж - 304,05 грн (2027,00 грн х 15%, де: 2027,00 грн - прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 01.07.2022).

"Якщо розмір пенсії, обчислений за формулою, не перевищує прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, то розмір доплати визначається виходячи з обчисленої пенсії", - йдеться в повідомленні.

У ПФУ нагадали, що пунктом 41 Прикінцевих положень закону збережено право на встановлення доплати за понаднормовий стаж у чоловіка понад 25 років, у жінки - понад 20 років, якщо їм пенсії призначені до 01.10.2011 та вони не перераховувалися з урахуванням заробітної плати, набутої після призначення пенсії.