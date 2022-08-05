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Від чого залежить розмір доплати за понаднормовий стаж: відповідь Пенсійного фонду

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Україна, П'ятниця 05 серпня 2022 07:30
Від чого залежить розмір доплати за понаднормовий стаж: відповідь Пенсійного фонду Фото: пенсіонерам доплачують за понаднормовий стаж (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Розмір доплати за понаднормовий стаж залежить від тривалості страхового стажу та розміру пенсії. Надбавка обчислюється за формулою закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Законом визначено, що за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії. Але розмір надбавки повинен бути не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком (не більше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Приклад

Розмір пенсії жінки, обчислений за формулою з урахуванням страхового стажу 45 років 7 місяців, становить 2800 грн. Вона має 15 років стажу понад 30 років. За 15 років понаднормового стажу до пенсії нараховується доплата в розмірі 15%. Оскільки розмір пенсії, обчислений з урахуванням набутого стажу та заробітку (2800 грн) перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (2027 грн), то доплата обчислюється з такого прожиткового мінімуму.

Отже, розмір доплати за понаднормовий стаж - 304,05 грн (2027,00 грн х 15%, де: 2027,00 грн - прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 01.07.2022).

"Якщо розмір пенсії, обчислений за формулою, не перевищує прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, то розмір доплати визначається виходячи з обчисленої пенсії", - йдеться в повідомленні.

У ПФУ нагадали, що пунктом 41 Прикінцевих положень закону збережено право на встановлення доплати за понаднормовий стаж у чоловіка понад 25 років, у жінки - понад 20 років, якщо їм пенсії призначені до 01.10.2011 та вони не перераховувалися з урахуванням заробітної плати, набутої після призначення пенсії.

Нагадаємо, середній розмір пенсії за II квартал 2022 року зріс на 67,0 гривень до 4437,45 гривень. З початку року пенсії зросли на 445,92 гривень (на 11,2%). При цьому офіційний рівень інфляції склав 17,4%. Кількість пенсіонерів склала 10,8 млн осіб. Найчастіше пенсія становить від 2000 до 3000 гривень.

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