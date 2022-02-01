Все зависит от Путина. Польша готова эвакуировать часть украинцев в случае эскалации

В Польше оценили вероятность эвакуации в случае нового вторжения РФ. Там заявили о готовности в случае необходимости принять часть граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время совместного брифинга с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

"Чем больше помощь украинской армии, тем меньше шансы на то, что может произойти эскалация конфликта. Хотя, все зависит от одного человека и от того, что в его голове произойдет", - отметил Моравецкий.

По его словам, в Польше готовятся к "худшему варианту развития событий".

"Польша готовится и на худший вариант, но я надеюсь, что такого не произойдет. Мы готовы принимать украинских раненых и эвакуировать часть граждан", - заявил Моравецкий.

На вопрос журналиста, намерена ли Польша продлить забор на границе с Беларусью до украинско-польской границы, он ответил, что "не видит такой потребности".

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что дальнейшей военной эскалации со стороны РФ не произойдет, а конфликт будет разрешен путем дипломатии.

"Украинская армия сильна как никогда. Хочу заверить граждан Украины в безопасности. Мы благодарны Польше за поддержку. Польша принимала наших граждан в случае необходимости и я убежден, что это будет и в дальнейшем. Мы надеемся, что эскалация будет решена дипломатическим путем", - отметил Шмыгаль.