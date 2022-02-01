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Все зависит от Путина. Польша готова евакуювати частину українців у разі ескалації

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 14:10
Все зависит от Путина. Польша готова евакуювати частину українців у разі ескалації Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Польщі оцінили ймовірність евакуації українців у разі нового вторгнення РФ. Там заявили про готовність прийняти у випадку необхідності частину громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час спільного брифінгу з українським прем'єром Денисом Шмигалем.

"Що більша допомога українській армії, то менші шанси на те, що може статися ескалація конфлікту. Хоча, все залежить від однієї людини і від того, що в її голові відбудеться", - зауважив Моравецький.

За його словами, у Польщі готуються до "найгіршого варіанту розвитку подій".

"Польща готується і на найгірший варіант, але я надіюся, що такого не станеться. ми готові приймати українських поранених та евакуювати частину громадян", - заявив Моравецький.

На запитання журналіста, чи має намір Польща продовжити паркан на кордоні з Білоруссю до українсько-польскої межі він відповів, що "не бачить такої потреби".

Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив сподівання, що подальшої військової ескалації з боку РФ не станеться, а конфлікт буде вирішено шляхом дипломатії.

"Українська армія сильна як ніколи. Хочу запевнити громадян України в безпеці. Ми вдячні Польщі за підтримку. Польща приймала наших громадян у разі потреби і я переконаний, що це буде і надалі. Ми маємо великі сподівання, що ескалація буде вирішена дипломатичним шляхом", - зазначив Шмигаль.

Раніше стало відомо, що у разі вторгнення Росії в Україну і початку повномасштабної війни, Польща очікує на своєму кордоні до мільйона українських біженців.

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