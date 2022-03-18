"Зависит от модальности договора". У Путина назвали условие встречи с Зеленским

Необходимость встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от того, каким будет мирный договор. А именно от его модальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

В частности, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча президентов может состояться при подписании мирного договора. Но ее необходимость зависит от модальности мирного договора. По его словам, эту встречу нужно будет еще согласовать.