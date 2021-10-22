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Кулеба ответил на выпад Лаврова по "Нормандии": словам России уже никто не верит

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Киев, Пятница 22 октября 2021 20:14
Кулеба ответил на выпад Лаврова по "Нормандии": словам России уже никто не верит Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал слабым оправданием руководителя внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова о том, что президент России Владимир Путин не обещал провести встречу министров нормандского формата. В результате таких заявлений словам Москвы больше никто не верит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Слабое оправдание. Мол, Путин не обещал провести встречу министров нормандского формата, а "обещал поручить рассмотреть, как можно выйти" на такую встречу", - написал он.

Министр добавил, что после таких заявлений россияне не понимают, почему их словам больше никто не верит.

Напомним, ранее Лавров обвинил Кулебу в "передергивании фактов" относительно нормандской встречи.

Отметим, накануне Кулеба ответил Лаврову на заявление о "Нормандии": плевок в лицо Франции и Германии.

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Дмитрий Кулеба Лавров Нормандский формат
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