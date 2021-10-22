Кулеба ответил на выпад Лаврова по "Нормандии": словам России уже никто не верит
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал слабым оправданием руководителя внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова о том, что президент России Владимир Путин не обещал провести встречу министров нормандского формата. В результате таких заявлений словам Москвы больше никто не верит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.
"Слабое оправдание. Мол, Путин не обещал провести встречу министров нормандского формата, а "обещал поручить рассмотреть, как можно выйти" на такую встречу", - написал он.
Министр добавил, что после таких заявлений россияне не понимают, почему их словам больше никто не верит.
Напомним, ранее Лавров обвинил Кулебу в "передергивании фактов" относительно нормандской встречи.
Отметим, накануне Кулеба ответил Лаврову на заявление о "Нормандии": плевок в лицо Франции и Германии.