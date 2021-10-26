ru ua
Вт, 26 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Залежить від Лаврова: Кулеба розповів, коли пройде нормандська зустріч міністрів

Новость на русском →
Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 16:27
Залежить від Лаврова: Кулеба розповів, коли пройде нормандська зустріч міністрів Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Нормандська зустріч на рівні міністрів відбудеться після того, як на неї погодиться міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Глави МЗС України, Німеччини та Франції готові в ній брати участь.

Про це у відповідь на запитання РБК-Україна в Twitter заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Зустріч міністрів буде тоді, коли Сергій Лавров погодиться взяти в ній участь. Ми з Хайко Маасом і Жаном-Івом Ле Дріаном готові", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що Кулеба "пересмикував" факти, коли оголосив про обіцянку президента Росії Володимира Путіна скликати зустріч міністрів закордонних справ країн нормандського формату.

Український міністр у свою чергу назвав слова Лаврова слабким виправданням, оскільки в результаті таких заяв словами Москви більше ніхто не вірить.

Зазначимо, лідери "нормандської четвірки" домовилися провести саміт на рівні міністрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Лавров Нормандський формат
NEWS
До кінця тижня "червоних" зон може бути вже 13. Чи чекає на Україну повний локдаун
До кінця тижня "червоних" зон може бути вже 13. Чи чекає на Україну повний локдаун
DAILY
Війна в мережі. Як Україна створює кібервійська і хто їхня головна ціль
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Війна в мережі. Як Україна створює кібервійська і хто їхня головна ціль