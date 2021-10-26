Залежить від Лаврова: Кулеба розповів, коли пройде нормандська зустріч міністрів

Нормандська зустріч на рівні міністрів відбудеться після того, як на неї погодиться міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Глави МЗС України, Німеччини та Франції готові в ній брати участь.

Про це у відповідь на запитання РБК-Україна в Twitter заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Зустріч міністрів буде тоді, коли Сергій Лавров погодиться взяти в ній участь. Ми з Хайко Маасом і Жаном-Івом Ле Дріаном готові", - зазначив він.