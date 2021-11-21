Запуск "Северного потока-2" в обход законодательства ЕС недопустим, - Кулеба

"Северный поток-2" должен быть подчинен духу и букве третьего энергетического пакета ЕС. Российские лоббисты и юристы пытаются создать исключение для газопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телеканала "Украина 24" .

Министр подчеркнул, что одним из факторов давления, оказываемого Россией на ЕС на нескольких фронтах гибридной войны, является сертификация "Северного потока-2".

"Северный поток-2" давно должен быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта и выиграли много времени для лучших условий по противостоянию с Россией", - заявил он.

Министр подчеркнул, что миграционный кризис, военная эскалация РФ у границы и на временно оккупированных территориях, повышение уровня пропаганды России в ЕС и действия России по парализации нормандского формата и минского процесса - это все элементы одной и той же игры, направленной на увеличение давления на Евросоюз для уступок. Именно такую ​​позицию Украина доносила партнерам, и они согласны с ней.

"Мы видим усилия юристов и лоббистов РФ, которые пытаются найти щели в европейском законодательстве и создать какие-то особые условия для "Северного потока-2". Но мы настаиваем, что исключений быть не должно", - подчеркнул он.

Глава МИД Украины напомнил, что Украина предложила скидку на транзит российского газа, но для России "Северный поток-2" является политическим, а не экономическим проектом.

"Северный поток-2" никогда не являлся экономическим проектом. Это проект безопасности с единственной целью - обойти Украину, убрать один из факторов сдерживания агрессии РФ", - подытожил он.

Министр напомнил, что украинская газотранспортная система была и остается самым безопасным и надежным путем транспортировки газа из России в ЕС.