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Завірюха, але +17. Синоптики розповіли про погоду на завтра

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Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 18:57
Завірюха, але +17. Синоптики розповіли про погоду на завтра Фото: синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 25 лютого, в Україні очікується у деяких регіонах дощ. У Карпатах - хуртовина, але буде тепло, як навесні, до +17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. Вночі в більшості областей невеликий мокрий сніг та дощ; вдень у західних, північних та Вінницькій областях помірний дощ (в Карпатах значний сніг, на Закарпатті значні опади), на решті території без істотних опадів.

Ожеледиця та вітер

Вночі та вранці на Лівобережжі місцями ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/c; на високогір'ї Карпат пориви 25-30 м/с, хуртовина.

Температура повітря

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у східних областях 2-7° морозу; вдень 6-11° тепла, у центральних областях та південній частині 12-17°, в Карпатах та східних областях 2-7° тепла.

Як повідомлялось, в Україні цих вихідних, 25 та 26 лютого, очікується мокрий сніг та дощ. При цьому синоптики прогнозують потепління до +17 градусів.

При цьому, у березні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 2 до 7 градусів тепла. Це на 2 градусів вище за норму.

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