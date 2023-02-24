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Сніг, дощі та потепління до +17: прогноз погоди на вихідні

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П'ятниця 24 лютого 2023 15:42
Сніг, дощі та потепління до +17: прогноз погоди на вихідні Фото: у суботу в Україні потеплішає до +17 (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні цих вихідних, 25 та 26 лютого, очікується мокрий сніг та дощ. При цьому синоптики прогнозують потепління до +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

Найближчої ночі у більшості областей України буде невеликий мокрий сніг та дощ.

У суботу, 25 лютого, вдень у західних, північних та Вінницькій областях очікується помірний дощ, а у Карпатах та на Закарпатті - значні опади. При цьому на решті території без істотних опадів.

Також завтра в Україні прогнозується порив вітру до 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат до 25-30 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 0 +5 градусів, у східних областях -2 -7 градусів. При цьому вдень очікується +6 +11, а в центральних областях та південній частині +12 +17 градусів.

У неділю та понеділок, 26 та 27 лютого, у Карпатах та на Закарпатті прогнозується помірний сніг, удень з дощем. При цьому в центральних, східних та південних областях очікуються невеликі, подекуди помірні опади переважно у вигляді дощу, на решті території без істотних опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 тепла до 3 морозу, а вдень 1-6 градусів тепла. При цьому на півдні та сході країни вночі очікується +1 +6 градусів, вдень +8 +13.

Нагадаємо, завтра можлива хуртовина та сильний сніг у Карпатах та Закарпатті.

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