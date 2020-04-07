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Завершилось следствие по делу о нападении на Найема

Новости » Происшествия     07.04.2020 - 15:41
Завершилось следствие по делу о нападении на Найема
Фото: Мустафа Найем (РБК-Украина)

Обвинительный акт в отношении Саитова передали в суд

Полиция завершила следствие по делу о нападении на Мустафу Найема в апреле 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Отметим, нападение на Найема произошло два года назад в центре Киева. Нападавший, который нанес ему травмы головы средней степени тяжести, с места инцидента скрылся и сбежал за границу. В сентябре 2019 года он вернулся в страну, был отпущен под домашний арест.

"Досудебное расследование завершено и обвинительный акт в отношении задержанного направлен в Шевченковский районный суд, который уже рассматривает материалы уголовного производства в отношении хулиганских действий его сообщников. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, речь идет о мужчине по имени Магомед-Амин Саитов, в отношении которого было открыто уголовное дело за хулиганство и умышленное нанесение телесных повреждений.

На момент нападения Найем был нардепом. По его словам, конфликт на проезжей части в районе Бессарабской площади произошел из-за того, что его на дороге подрезал "Мерседес". Между ним и другим водителем завязалась ссора, после чего на место конфликта подъехал еще один автомобиль. В дальнейшем конфликт перерос в потасовку, в ходе которой Саитов нанес Найему повреждения.

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