Завершили планові ремонти: усі 9 блоків українських АЕС під’єднані до енергосистеми
Планові ремонти завершили на останньому дев'ятому блоці українських атомних електростанцій. Відтепер на повну потужність працюють усі енергоблоки, розташовані на підконтрольній Україні території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.
Як зазначається в повідомленні, масштабну ремонтну кампанію на атомних станціях, яка тривала кілька місяців, завершено ще до початку зими. І це надзвичайно важливо, адже саме атомна генерація забезпечує понад 55% потреб країни в електроенергії.
"Це найбільш стійка та стабільна генерація, яка дала можливість вистояти нашій енергосистемі минулої зими. І впевнений: так буде і цього опалювального сезону", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
Також фахівці "Енергоатому" спільно з компанією Westinghouse зробили все можливе, аби атомні блоки ВВЕР 440, на яких раніше використовували російське паливо, вже цього року працювали на паливі, виробленому на заводі компанії у Швеції. "Отже, ми не тільки вчасно завершили ремонти, але й поставили крапку в монополії Росії на цьому сегменті ринку ядерного палива", - додав міністр.
Складна зима
Нагадаємо, за оновленим прогнозом НБУ, дефіцит потужностей з виробництва електроенергії в Україні у наприкінці 2023 року та на початку 2024 року можливий на рівні 5%. Водночас із урахуванням налагодження імпортних постачань електроенергії його ефект на економічну діяльність буде незначним.
Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів напередодні опалювального сезону.
Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.