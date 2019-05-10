Завершилась тяжба из-за кредитного долга свыше 6 млн долл. перед "Райффайзен Банк Аваль"

Кредитору - представителям финансовой компании «Женева» передана на ответственное хранение арестованная по решению суда залоговая недвижимость по адресу ул. Сурикова 3 в Киеве, где находится бизнес-центр Increastar.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу финансовой компании «Женева».

Как сообщается, объект находится под арестом в рамках уголовного дела, инициированного в 2016 году «Райффайзен Банком Аваль», о невозврате кредитов на сумму свыше 6 млн долларов и незаконных манипуляций с залоговым имуществом со стороны заемщика.

«Сегодня представители финансовой компании «Женева», как законный ипотекодержатель по кредитам структур, подконтрольных бывшей заместителю министра Министерства информационной политики Татьяне Поповой и членам ее семьи, на основании определения суда вступили в законные права по управлению арестованной залоговой недвижимостью - бизнес-центром Increastar. Он находился в залоге у «Райффайзен Банк Аваль» по кредитным обязательствам компаний семьи Поповых на сумму свыше 6 млн долларов», - сообщили агентству в финансовой компании «Женева».

Как следует из определения суда, ФК «Женева» получает имущество в виде бизнес-центра на ответственное хранение в рамках уголовного расследования № 12016100000000554 от 15.04.2016 года. Это уголовное дело по ст. 388, ч 1 Уголовного Кодекса было возбуждено по инициативе главы правления «Райффайзен Банк Аваль» Владимира Лавренчука в 2016 году. До этого с 2012 года банк пытался взыскать проблемный долг через суды. Впоследствии уголовное правонарушение Татьяны Поповой против законных прав иностранного банка-кредитора не помешало ей быть избранной в конце 2018 года главой Комитета по медиа и коммуникациям Американской торговой палаты в Украине, ставящей одной из своих целей защиту прав иностранных инвесторов.

Сообщается, что задолженность подконтрольных Татьяне Поповой и членам ее семьи компании ООО «Медиа-Эксперт», которую она основала в 2000 году, и строительно-девелоперской компании «Захидбудинвест Компани Консалтинг», принадлежащей ее матери и отцу, образовалась по кредитным договорам, открытым в «Райффайзен Банк Аваль» в 2007 году для ООО «Инкристар». В качестве залога семья Поповых предоставила австрийскому банку в Украине в залог столичный бизнес-центр по адресу Сурикова 3. Татьяна Попова как учредитель всех перечисленных компаний предоставила банку-кредитору личное поручительство по их кредитам. Данная задолженность Татьяны Поповой в размере 6,2 млн долларов отображена в перечне обязательств экс-замминистра Мининформа в открытом реестре национальных публичных деятелей Украины.

Как следует из определения суда, Попова и члены ее семьи много лет предпринимали незаконные попытки вывести бизнес-центр Increastar из-под залога, а также не выполняли законных требований кредитора «Райффайзен Банк Аваль» по возврату кредитных средств. Для уклонения от выполнения обязательств перед банком должностные лица подконтрольных Поповой компаний, среди которых ее отец, предприняли без согласия ипотекодержателя «Райффайзен Банк Аваль» незаконные действия по уменьшению площади заложенных помещений, а также отчуждению этой недвижимости другим структурам, подконтрольным семье Поповых. Верховный Суд в своем решении открыто указал, что связанные компании, затеявшие судебные манипуляции с залогом, «предупреждены о недопущении злоупотребления процессуальными правами».

«После безуспешной многолетней судебной тяжбы с высокопоставленной украинской чиновницей и подконтрольными ей и ее семье компаниями, в конце 2018 года «Райффайзен Банк Аваль» уступил права требования по долгам семьи Поповых», - говорится в сообщении.