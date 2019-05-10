Завершилася тяжба через кредитний борг понад 6 млн дол. перед "Райффайзен Банк Аваль"

Кредитору - представникам фінансової компанії «Женева» передана на відповідальне зберігання арештована за рішенням суду заставна нерухомість за адресою вул. Сурикова 3 в Києві, де знаходиться бізнес-центр Increastar.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фінансової компанії «Женева».

Як повідомляється, об‘єкт знаходиться під арештом в рамках кримінальної справи, ініційованої у 2016 році «Райффайзен Банком Аваль», про неповернення кредитів на суму понад 6 млн доларів і незаконні маніпуляції із заставним майном з боку позичальника.

«Сьогодні представники фінансової компанії «Женева», як законний іпотекотримач за кредитами структур, підконтрольних колишньому заступнику міністра Міністерства інформаційної політики Тетяні Поповій і членам її сім'ї, на підставі ухвали суду вступили в законні права з управління заарештованою заставною нерухомістю - бізнес-центром Increastar. Він знаходився в заставі у «Райффайзен Банк Аваль» за кредитними зобов'язаннями компаній сім'ї Попових на суму понад 6 млн доларів», - повідомили в фінансовій компанії «Женева».

Як випливає з ухвали суду, ФК «Женева» отримує майно у вигляді бізнес-центру на відповідальне зберігання в рамках кримінального розслідування № 12016100000000554 від 15.04.2016 року. Ця кримінальна справа по ст. 388, ч 1 Кримінального Кодексу була порушена з ініціативи голови правління «Райффайзен Банк Аваль» Володимира Лавренчука в 2016 році. До цього з 2012 року банк намагався стягнути проблемний борг через суди. Згодом кримінальне правопорушення Тетяни Попової проти законних прав іноземного банку-кредитора не завадило їй бути обраною в кінці 2018 року головою Комітету з медіа і комунікацій Американської торгової палати в Україні, що ставить однією зі своїх цілей захист прав іноземних інвесторів.

Повідомляється, що заборгованість підконтрольної Тетяні Поповій і членам її сім'ї компанії ТОВ «Медіа-Експерт», яку вона заснувала у 2000 році, і будівельно-девелоперської компанії «Західбудінвест Компані Консалтинг», що належить її матері і батьку, утворилася за кредитними договорами, відкритим в «Райффайзен Банк Аваль» у 2007 році для ТОВ «Інкрістар». В якості застави сім'я Попових надала австрійському банку в Україні в заставу столичний бізнес-центр за адресою Сурикова, 3. Тетяна Попова як засновник всіх перерахованих компаній надала банку-кредитору особисту поруку за їх кредитами. Дана заборгованість Тетяни Попової в розмірі 6,2 млн доларів відображена в переліку зобов'язань екс-заступник міністра Мінінформу у відкритому реєстрі національних громадських діячів України.

Як випливає з ухвали суду, Попова і члени її сім'ї багато років робили незаконні спроби вивести бізнес-центр Increastar з-під застави, а також не виконували законних вимог кредитора «Райффайзен Банк Аваль» по поверненню кредитних коштів. Для ухилення від виконання зобов'язань перед банком посадові особи підконтрольних Поповій компаній, серед яких її батько, зробили без згоди іпотеко утримувача «Райффайзен Банк Аваль» незаконні дії щодо зменшення площі закладених приміщень, а також відчуження цієї нерухомості іншим структурам, підконтрольним сім'ї Попових. Верховний Суд у своєму рішенні відкрито вказав, що пов'язані компанії, які затіяли судові маніпуляції із заставою, «попереджені про недопущення зловживання процесуальними правами».

«Після безуспішної багаторічної судової тяганини з високопоставленим українським чиновником і підконтрольними їй і її сім'ї компаніями, в кінці 2018 року «Райффайзен Банк Аваль» поступився правами вимоги по боргах сім'ї Попових», йдеться у повідомлені.