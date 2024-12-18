Завершено відбудову будинку на вулиці Липківського, куди влучила російська ракета, - Кличко

"Завершили роботи з відновлення 25-поверхівки по вул. Митрополита Липківського у Солом’янському районі, в яку влітку минулого року влучила російська ракета. Тоді загинули 5 мешканців будинку, 11 постраждали. Були пошкоджені квартири на 10 поверхах. Від листопада минулого року фахівці відбудовували пошкоджені поверхи та помешкання", - написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що за кошти резервного фонду бюджету Києва було, зокрема, відновлено залізобетонні монолітні конструкції каркасу будівлі, внутрішні та зовнішні стіни, перегородки. Також зробили оздоблення фасаду, встановили віконні та дверні блоки, замінили 3 ліфти. Загалом відремонтували 35 квартир. Виконали роботи з влаштування покрівлі, відновили системи димовидалення та вентиляції, електричні та сантехнічні мережі.

Загалом місто відновило вже 22 житлових будинки, пошкоджених внаслідок російських обстрілів, повідомив Віталій Кличко.

"За майже 3 роки внаслідок атак російських варварів у столиці пошкоджені майже 2 000 об’єктів, із них - 1310 багатоквартирних будинків. За кошти міста повністю відбудували 22 з 36 найбільш пошкоджених житлових будинків. І мешканці вже повернулися в свої квартири", - наголосив Кличко.