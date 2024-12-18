Завершено восстановление дома на улице Липкивского, куда попала российская ракета, - Кличко

"Завершили работы по восстановлению 25-этажки по ул. Митрополита Липкивского в Соломенском районе, в которую летом прошлого года попала российская ракета. Тогда погибли 5 жителей дома, 11 пострадали. Были повреждены квартиры на 10 этажах. С ноября прошлого года специалисты отстраивали поврежденные этажи и квартиры»" - написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что за средства резервного фонда бюджета Киева были, в частности, восстановлены монолитные железобетонные конструкции каркаса здания, внутренние и внешние стены, перегородки. Также сделали отделку фасада, установили оконные и дверные блоки, заменили 3 лифта. В общей сложности отремонтировали 35 квартир. Выполнили работы по установке крыши, восстановили системы дымоудаления и вентиляции, электрические и сантехнические сети.

Всего город восстановил уже 22 жилых дома, поврежденных в результате российских обстрелов, сообщил Виталий Кличко.

"За почти 3 года в результате атак российских варваров в столице повреждено почти 2 000 объектов, из них - 1310 многоквартирных домов. За средства города полностью отстроили 22 из 36 наиболее поврежденных жилых домов. И жильцы уже вернулись в свои квартиры", - подчеркнул Кличко.