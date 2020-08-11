Завершено расследование по делу Майдана относительно бывшего прокурора Киева

Следователи Государственного бюро расследований завершили расследование относительно бывшего киевского прокурора по делам Майдана. Прокурора подозревают в безосновательном сообщении о подозрении двум участникам Революции Достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В частности, его подозревают в незаконном препятствовании проведению митингов по предварительному сговору с группой лиц; злоупотреблении служебным положением; служебном подлоге, а также привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления.

"По данным следствия, 21 января 2014 обвиняемый, находясь в должности прокурора, действуя в сговоре со своими руководителями и следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам евромайдан. В результате к протестующим было противоправно применена мера пресечения - содержание под стражей", - сообщили в ГБР.

Сейчас материалы дела открыли стороне обвинения. Бывшему прокурору грозит лишение свободы до 10 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия предоставила гражданство бывшему и. о. начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Валерию Мазану, подозреваемому в разгоне Майдана.

Также сообщалось, что в конце июля в суд направили обвинение против двух бывших сотрудников спецполка "Беркут" в Киеве, которых обвиняют в незаконном задержании участников Евромайдана.