Завершення війни залежить від Путіна, але він слабший, ніж США і Трамп, - Зеленський

Зокрема, журналіст запитав главу держави, чи є Путін тим, хто може ухвалити рішення і покласти край війні в Україні. Зеленський відповідаючи на запитання сказав, що це дійсно так, але роль США ще більша, оскільки глава Кремля слабший за Америку.

"Я впевнений, що на сьогоднішній день це залежить від Путіна, дуже багато. Він може це зробити. Він може захотіти і закінчити цю війну. Але це також залежить від Сполучених Штатів Америки, набагато більше. Путін слабший за США", - заявив президент.

Глава української держави аргументував свої слова тим, що американський лідер має силу, повноваження, зброю, і він може знизити ціну на енергоносії. Говорячи про останній чинник, Зеленський звернувся із закликом до обраного президента США Дональда Трампа, який офіційно вступить у свої повноваження через два місяці, 20 січня 2025 року.

"До речі, я чув сигнал у ЗМІ від президента Трампа про те, що він думає знизити ціни на енергоносії, на нафту, і це потрібно зробити", - сказав Зеленський.

Далі журналіст запитав президента, чи є у нього надія, що Трамп зможе вплинути на Путіна, щоб покласти край війні. На що глава держави частково повторив і сказав, що це буде непросто, але новообраний президент і Сполучені Штати сильніші за Володимира Путіна.

"Це буде непросто, але я думаю, що якщо використовувати всі можливості, які мають США, то так, він зможе, тому що він набагато сильніший за Путіна. Він сильніший, Сполучені Штати сильніші, економіка сильніша, гроші, великі гроші, США мають величезний, дуже величезний вплив", - резюмував Зеленський.