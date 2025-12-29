До завершення мирних переговорів щодо України ще далеко, - Туск

Мирні переговори щодо завершення війни Росії проти України завершаться ще не скоро. Заходу та Україні потрібно зберігати єдність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска в соцмережі X.

"Заява про участь США в гарантіях безпеки - це успіх. Але до завершення переговорів ще далеко", - звернув увагу прем'єр.

За словами Туска, після нічних переговорів з європейськими лідерами стало зрозуміло, що західні країни та Україна програють протистояння, якщо Росії вдасться розділити їх і диктувати умови миру.

Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, вчора, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Флориді. Вони обговорювали умови для встановлення миру між Україною та Росією.

Після такої зустрічі Зеленський і Трамп провели розмову з європейськими лідерами.

За підсумками переговорів Зеленський розповів, що мирний план узгоджено вже на 90%. При цьому гарантії безпеки від США були узгоджені повністю.

За словами президента, мирний план мають винести на референдум, щоб рішення з цього питання ухвалив український народ.

Найскладнішими для узгодження залишаються питання територій і Запорізької АЕС. Росія вимагає, щоб Україна повністю вивела свої війська з Донецької області, але Зеленський уже неодноразово наголошував, що він не даруватиме території.

При цьому у Вашингтоні запропонували компроміс - створення в регіоні вільної економічної зони.

Деталі зустрічі Зеленського і Трампа - в матеріалі РБК-Україна.