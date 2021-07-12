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Завершение войны на Донбассе зависит от воли России, - Зеленский

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для завершения войны на Донбассе необходима политическая воля Российской Федерации. Он добавил, что его приоритетом является завершение войны на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Завершение войны - не говоря уже о том, что это мой приоритет, и прежде всего мой приоритет как гражданина Украины - я считаю, что это конкретные шаги", - заявил Зеленский.

По его словам, если в течение семи месяцев не было крупных столкновений или взрывов, то это говорит о том, что возможно завершить войну на Донбассе.

"Я бы не стал президентом, если бы не чувствовал, что у меня есть и способность, и желание, и энергия, и стремление, и политическая воля. Но этого оказалось недостаточно, чтобы закончить войну за год. То же самое должно быть и с Россией. Если Россия захочет этого завтра, мы закончим эту войну очень скоро", - заявил он.

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Владимир ЗеленскийДонбасс