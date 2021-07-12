Завершение войны на Донбассе зависит от воли России, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для завершения войны на Донбассе необходима политическая воля Российской Федерации. Он добавил, что его приоритетом является завершение войны на востоке Украины.

"Завершение войны - не говоря уже о том, что это мой приоритет, и прежде всего мой приоритет как гражданина Украины - я считаю, что это конкретные шаги", - заявил Зеленский.

По его словам, если в течение семи месяцев не было крупных столкновений или взрывов, то это говорит о том, что возможно завершить войну на Донбассе.

"Я бы не стал президентом, если бы не чувствовал, что у меня есть и способность, и желание, и энергия, и стремление, и политическая воля. Но этого оказалось недостаточно, чтобы закончить войну за год. То же самое должно быть и с Россией. Если Россия захочет этого завтра, мы закончим эту войну очень скоро", - заявил он.