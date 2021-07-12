Завершення війни на Донбасі залежить від волі Росії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни на Донбасі необхідна політична воля Російської Федерації. Він додав, що його пріоритетом є завершення війни на сході України.

"Завершення війни - не кажучи вже про те, що це мій пріоритет, і перш за все мій пріоритет як громадянина України - я вважаю, що це конкретні кроки", - заявив Зеленський.

За його словами, якщо протягом семи місяців не було великих зіткнень або вибухів, то це говорить про те, що можливо завершити війну на Донбасі.

"Я б не став президентом, якби не відчував, що у мене є і здатність, і бажання, і енергія, і прагнення, і політична воля. Але цього виявилося недостатньо, щоб закінчити війну за рік. Те ж саме має бути і з Росією. Якщо Росія захоче цього завтра, ми закінчимо цю війну дуже скоро", - заявив він.