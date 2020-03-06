Киевлянам предложили досрочно прекратить отопительный сезон

Иллюстративное фото (УНИАН)

Харьков уже начал отключать отопление в дневное время

Жителям Киева в связи с потеплением предлагают досрочно прекратить отопительный сезон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что жильцы многоквартирного дома могут уже сейчас досрочно прекратить отопительный сезон. Соответствующее решение должны поддержать не менее 75% жильцов, а протокол нужно направить поставщику тепла.

"Самое главное - прийти к консенсусу с большинством соседей. Если люди считают, что готовы отключить отопление и не платить лишнее, мы такую ​​возможность даем. Инициативная группа в составе не менее трех человек должна инициировать и провести собрание. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 75% жильцов (считается по площади квартир). Если сразу всех соседей не удалось собрать на сборы, механизм письменной доработки - вы обходите соседей, знакомых с сутью вопроса и предлагаете поддержать такой шаг", - отметил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Отметим, орган местной власти может принять решение о прекращении отопительного сезона, когда среднесуточная температура будет удерживаться выше +8 в течение трех суток подряд.

При этом в Харькове с сегодняшнего дня начали отключать отопление в дневное время. В то же время городские власти отмечают, что если сейчас прекратить отопительный сезон, то в случае похолоданий заново подать теплоноситель будет трудно.

Напомним, ранее в Киеве из-за прорыва трубопровода на мосту Патона 200 домов остались без воды. Ремонтные работы длились в течение двух дней.