Завершена реконструкция одной из старейших больниц Харьковской области, - Светличная

Фото больницы (пресс-служба)

Больница простояла 60 лет без капитального ремонта

Завершена реконструкция исторического здания поликлиники Волчанской ЦРБ – одной из старейших больниц Харьковской области. Об этом сообщила на своей странице в Facebook председатель ОГА Юлия Светличная.

Она отметила, что больница простояла 60 лет без капитального ремонта.

"Волчанск. Центральная больница. 60 лет без капитального ремонта. Была в ужасном состоянии. Восстановили. Современная и комфортная. Уже работает). С медицинским оборудованием также помогаем", – написала Светличная.

Как отмечает официальный сайт Харьковской ОГА, двухэтажное строение 1904 года капитально отремонтировали впервые за его 100-летнюю историю, а на прилегающей территории разбили парк.

Масштабный проект реконструкции поликлиники Волчанской центральной районной больницы воплощали в течение трех лет за счет средств областного и районного бюджетов и с помощью международных партнеров – Немецкого общества международного сотрудничества GIZ.

За это время в здании заменили крышу, окна и двери, утеплили фасад, полностью отремонтировали внутренние помещения и инженерные системы. Также в поликлинике обустроили вентиляцию и санузлы, которых раньше здесь просто не было.

"Наше здание – историческое, оно было построено в 1904 году региональным меценатом Василием Колокольцовым. Тогда это было здание для приемов- Затем в течение 50 лет в этом помещении размещались штабы и руководство различных военных группировок, и в 1957 году его передали Волчанской ЦРБ. К сожалению, это здание не только не видело реконструкции, оно видело лишь эпизодические косметические ремонты. В здании отсутствовали санузлы, сантехнические коммуникационные системы, не было вентиляционной системы, протекала крыша и так далее", – рассказал директор КНП "Волчанская центральная районная больница" Константин Тищенко.

Вопрос восстановления поликлиники в Волчанске стоял очень остро. В заведение обращается большое количество пациентов. Консультации и медицинские услуги здесь оказывают не только жителям Волчанщины и прилегающего Великобурлукского района, но и многим харьковчанам, которые посещают базы отдыха или дачи в Волчанском районе.

"В январе 2017 года было подписано соглашение между GIZ, Волчанской РГА и администрацией больницы на проведение комплексной реконструкции. При поддержке главы ХОГА Юлии Светличной финансирование было выделено из областного бюджета. Она неоднократно бывала на этом объекте, ход строительства контролировался еженедельно", – отметил Константин Тищенко.

Кроме восстановленных помещений, поликлиника получила и современное оборудование, медицинскую и офисную мебель, а также всю необходимую компьютерную технику - для работы с Национальной службой здоровья Украины. В этом году по инициативе жителей Волчанского района и при поддержке местных советов и областного бюджета в городе реализовали мини-проект в рамках конкурса "Вместе в будущее" - возле новой поликлиники разбили парк.