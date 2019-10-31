Завершено реконструкцію однієї з найстаріших лікарень Харківської області, - Світлична

Фото лікарні (прес-служба)

Лікарня простояла 60 років без капітального ремонту

Завершено реконструкцію історичної будівлі поліклініки Вовчанської ЦРЛ – однієї з найстаріших лікарень Харківської області. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook голова ОДА Юлія Світлична.

Вона зазначила, що лікарня простояла 60 років без капітального ремонту.

"Вовчанськ. Центральна лікарня. 60 років без капітального ремонту. Була у жахливому стані. Відновили. Сучасна та комфортна. Вже працює). З медичним обладнанням також допомагаємо", – написала Світлична.

Як зазначає офіційний сайт Харківської ОДА, двоповерхову будову 1904 року капітально відремонтували вперше за її 100-річну історію, а на прилеглій території посадили парк.

Масштабний проєкт реконструкції поліклініки Вовчанської центральної районної лікарні втілювали протягом трьох років спільним коштом обласного та районного бюджетів і за допомогою міжнародних партнерів – Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ.

За цей час у будівлі замінили дах, вікна й двері, утеплили фасад, повністю відремонтували внутрішні приміщення й інженерні системи. Також у поліклініці облаштували вентиляційну систему та санвузли, яких раніше тут просто не було.

"Наша будівля – історична, вона була збудована в 1904 році регіональним меценатом Василем Колокольцовим. Тоді це була будівля для прийомів. Потім протягом 50 років у цьому приміщенні розміщувались штаби та керівництво різних військових угрупувань, і в 1957 році його передали Вовчанській ЦРЛ. На жаль, ця будівля не те що не бачила реконструкції, вона бачила лише епізодичні косметичні ремонти. У будівлі були відсутні санвузли, сантехнічні комунікаційні системи, не було вентиляційної системи, протікав дах тощо", – розповів директор КНП "Вовчанська центральна районна лікарня" Костянтин Тищенко.

Питання відновлення поліклініки у Вовчанську стояло дуже гостро. До закладу звертається велика кількість пацієнтів. Консультації та медичні послуги тут надають не лише жителям Вовчанщини та прилеглого Великобурлуцького району, але й багатьом харків’янам, які відвідують бази відпочинку або мають дачі у Вовчанському районі.

"У січні 2017 року була підписана угода між GIZ, Вовчанською РДА та адміністрацією лікарні на проведення комплексної реконструкції. За підтримки голови ХОДА Юлії Світличної фінансування було виділено з обласного бюджету. Вона неодноразово бувала на цьому об’єкті, хід будівництва контролювався щотижнево", – відзначив Костянтин Тищенко.

Окрім відновлених приміщень, поліклініка отримала й сучасне обладнання, медичні та офісні меблі, а також усю необхідну комп’ютерну техніку - для роботи з Національною службою здоров’я України. Цього року за ініціативи жителів Вовчанська та за підтримки місцевих рад і обласного бюджету в місті реалізували мініпроєкт у рамках конкурсу "Разом у майбутнє" – біля новенької поліклініки посадили парк.