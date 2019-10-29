Фото: Юлия Светличная (пресс-служба ОГА)

Светличная произнесет доклад по региональной политике в Украине

Председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная принимает участие в сессии Конгресса региональных властей Совета Европы в Страсбурге. Об этом сообщает официальный сайт ОГА.

По ее словам, Украина имеет неизменную поддержку территориальной целостности в международно признанных границах.

"Идет конструктивная дискуссия. Есть спорные вопросы, но, несмотря на это, главное то, что есть неизменная поддержка территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - отметила руководитель области.

В Страсбурге Юлия Светличная произнесет доклад по региональной политике в Украине и ее соотношении с европейскими принципами.

"Вопросы децентрализации, развития антикоррупционных механизмов, защита прозрачного и честного бизнеса также на повестке дня", - добавила глава ХОГА.

Напомним, 6 ноября 2018 года Юлию Светличную второй раз избрали Вице-президентом Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Впервые эту должность руководитель Харьковской области заняла в октябре 2016-го. Она также вошла в состав Бюро Конгресса, в котором представлены члены Палаты местных властей и Палаты регионов, и в Мониторинговый комитет.