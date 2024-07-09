Завербовал своих сыновей. СБУ сообщила о подозрении пастору-агенту ФСБ РФ

СБУ сообщила о подозрении пастору-агенту ФСБ РФ. Он завербовал своих сыновей, чтобы шпионить за подразделениями украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила агентурную группу ФСБ РФ, действовавшую в Донецкой и Тернопольской областях. Резидентом (руководителем) вражеской ячейки был пастор одной из протестантских церквей", - говорится в сообщении.

Летом 2023 года он уехал из Украины в ЕС как многодетный отец, а оттуда прибыл в Россию, где начал работать на ФСБ.

"Он привлек к работе в РФ двух своих взрослых сыновей. Один из них - контрактник одной из боевых бригад, которого СБУ задержала в апреле 2024 года. Он пытался передать российской спецслужбе локации огневых позиций и укрепрайонов Сил обороны", - добавили в СБУ.

Второй сын был задержан на днях в Тернопольской области, где он разведывал боевые позиции ПВО и места базирования тренировочных центров ВСУ.

"Служба безопасности разоблачила его раньше времени, когда он готовил "отчет" для ФСБ. Установлено, что отец корректировщиков был на прямой связи с Сергеем Карнауховым - российским пропагандистом и кадровым сотрудником ФСБ "под прикрытием", - добавили в ведомстве.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили пастору-резиденту российской спецслужбы о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Поскольку предатель скрывается на территории РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности. Оба его сына находятся под стражей. Им грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.