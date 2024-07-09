Завербовал своих сыновей. СБУ сообщила о подозрении пастору-агенту ФСБ РФ
СБУ сообщила о подозрении пастору-агенту ФСБ РФ. Он завербовал своих сыновей, чтобы шпионить за подразделениями украинских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила агентурную группу ФСБ РФ, действовавшую в Донецкой и Тернопольской областях. Резидентом (руководителем) вражеской ячейки был пастор одной из протестантских церквей", - говорится в сообщении.
Летом 2023 года он уехал из Украины в ЕС как многодетный отец, а оттуда прибыл в Россию, где начал работать на ФСБ.
"Он привлек к работе в РФ двух своих взрослых сыновей. Один из них - контрактник одной из боевых бригад, которого СБУ задержала в апреле 2024 года. Он пытался передать российской спецслужбе локации огневых позиций и укрепрайонов Сил обороны", - добавили в СБУ.
Второй сын был задержан на днях в Тернопольской области, где он разведывал боевые позиции ПВО и места базирования тренировочных центров ВСУ.
"Служба безопасности разоблачила его раньше времени, когда он готовил "отчет" для ФСБ. Установлено, что отец корректировщиков был на прямой связи с Сергеем Карнауховым - российским пропагандистом и кадровым сотрудником ФСБ "под прикрытием", - добавили в ведомстве.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили пастору-резиденту российской спецслужбы о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Поскольку предатель скрывается на территории РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности. Оба его сына находятся под стражей. Им грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.
Как сообщалось, суд вынес приговор агенту ФСБ РФ, которая корректировала вражеский огонь и пыталась устроиться в Черкасскую областную военную администрацию (ОВА).
Отметим, за два года большой войны в Украине задержали и посадили сотни людей, которые так или иначе помогали оккупантам. Многие из них напрямую работали с российскими спецслужбами. Кто эти агенты, какая их мотивация и что грозит за госизмену, – читайте в материале РБК-Украина.
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