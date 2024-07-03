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Коригувала вогонь та намагалась влаштуватись до ОВА. Агент ФСБ отримала довічне

Середа 03 липня 2024 13:23
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Коригувала вогонь та намагалась влаштуватись до ОВА. Агент ФСБ отримала довічне Фото: агент ФСБ отримала довічне (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок агенту Федеральної служби безпеки (ФСБ), яка коригувала ворожий вогонь та намагалась влаштуватись до Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось

Як розповідає СБУ, серед основних цілей для ворога була військова інфраструктура Сил оборони.

Для виконання завдань, агент ФСБ проводила розвідку й через анонімні чати передавала ворогу координати, а також детальний план опису об'єктів.

Зокрема зловмисниця намагалась влаштуватись до комунального підприємства Черкаської ОВА. Таким чином вона розраховувала отримати розвідувальні дані щодо функціонування критичної інфраструктури в регіоні.

Зловмисницю було затримано на початковому етапі роботи на спецслужбу Росії.

Фото: агент ФСБ отримала довічне (t.me/SBUkr)

Рішення суду

Агента ФСБ було визнано винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
  • ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Суд призначив зловмисниці довічне позбавлення волі, а також конфіскацію усього майна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала блогерів, які "засвітили" роботу протиповітряної оборони (ППО).

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Служба безпеки України Черкасская область
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