Коригувала вогонь та намагалась влаштуватись до ОВА. Агент ФСБ отримала довічне

Суд виніс вирок агенту Федеральної служби безпеки (ФСБ), яка коригувала ворожий вогонь та намагалась влаштуватись до Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось Як розповідає СБУ, серед основних цілей для ворога була військова інфраструктура Сил оборони. Для виконання завдань, агент ФСБ проводила розвідку й через анонімні чати передавала ворогу координати, а також детальний план опису об'єктів. Зокрема зловмисниця намагалась влаштуватись до комунального підприємства Черкаської ОВА. Таким чином вона розраховувала отримати розвідувальні дані щодо функціонування критичної інфраструктури в регіоні. Зловмисницю було затримано на початковому етапі роботи на спецслужбу Росії. Фото: агент ФСБ отримала довічне (t.me/SBUkr) Рішення суду Агента ФСБ було визнано винною за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників. Суд призначив зловмисниці довічне позбавлення волі, а також конфіскацію усього майна.