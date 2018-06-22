Заведующая совместно с доцентом кафедры требовали от студента деньги за "успешную" сдачу экзамена
По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) заведующей кафедрой Черкасского университета объявили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По материалам Службы безопасности Украины объявлено о подозрении задержанным на взятке заведующей и доценту одной из кафедр Черкасского государственного технологического университета", - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы установили, что заведующий совместно с доцентом кафедры систематически требовали и получали деньги от студентов за содействие в сдаче экзаменационной сессии.
Правоохранители задержали злоумышленников на кафедре во время получения очередной взятки.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали на взятке заместителя гендиректора государственного предприятия "Донецкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации" (Донецкстандартметрология).