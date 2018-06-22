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Заведующей кафедрой Черкасского университета объявили о подозрении

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 22:56
Фото: изъятые средства (ssu.gov.ua)
Фото: изъятые средства (ssu.gov.ua)

Заведующая совместно с доцентом кафедры требовали от студента деньги за "успешную" сдачу экзамена

По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) заведующей кафедрой Черкасского университета объявили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По материалам Службы безопасности Украины объявлено о подозрении задержанным на взятке заведующей и доценту одной из кафедр Черкасского государственного технологического университета", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы установили, что заведующий совместно с доцентом кафедры систематически требовали и получали деньги от студентов за содействие в сдаче экзаменационной сессии.

Фото: задержали завідувчку кафедрой Черкасского университета на взятк
Оперативники СБ Украины задокументировали факт вымогательства преподавателями от студента более трех тысяч гривен неправомерной выгоды за "успешную" сдачу экзамена.

Правоохранители задержали злоумышленников на кафедре во время получения очередной взятки.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали на взятке заместителя гендиректора государственного предприятия "Донецкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации" (Донецкстандартметрология).

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Теги публикации: Черкассы, взятка, университет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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