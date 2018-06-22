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Завідувачці кафедри Черкаського університету оголосили про підозру

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 22:56
Фото: вилучені кошти (ssu.gov.ua)
Фото: вилучені кошти (ssu.gov.ua)

Завідувачка спільно з доцентом кафедри вимагали від студента кошти за "успішне" складання іспиту

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) завідувачці кафедри Черкаського університету оголосили про підозру. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"За матеріалами Служби безпеки України оголошено про підозру, затриманим на хабарі завідувачу та доценту однієї з кафедр Черкаського державного технологічного університету", - йдеться у повідомленні.

Співробітники спецслужби встановили, що завідувач спільно з доцентом кафедри систематично вимагали та отримували гроші від студентів за сприяння у здачі екзаменаційної сесії.

Фото: затримали завідувчку кафедри Черкаського університету на хабар
Оперативники СБ України задокументували факт вимагання викладачами від студента понад трьох тисяч гривень неправомірної вигоди за "успішне" складання іспиту.
 

Правоохоронці затримали зловмисників на кафедрі під час отримання чергового хабара.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Операція проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що співробітники СБУ затримали на хабарі заступника гендиректора державного підприємства "Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (Донецькстандартметрологія).

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Теги публікації: Черкаси, взятка, университет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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