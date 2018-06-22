Завідувачка спільно з доцентом кафедри вимагали від студента кошти за "успішне" складання іспиту
За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) завідувачці кафедри Черкаського університету оголосили про підозру. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"За матеріалами Служби безпеки України оголошено про підозру, затриманим на хабарі завідувачу та доценту однієї з кафедр Черкаського державного технологічного університету", - йдеться у повідомленні.
Співробітники спецслужби встановили, що завідувач спільно з доцентом кафедри систематично вимагали та отримували гроші від студентів за сприяння у здачі екзаменаційної сесії.
Правоохоронці затримали зловмисників на кафедрі під час отримання чергового хабара.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Операція проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що співробітники СБУ затримали на хабарі заступника гендиректора державного підприємства "Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (Донецькстандартметрологія).