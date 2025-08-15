"Завдяки Україні можемо стати сильнішими": Латвія передала ГУР МО велику партію FPV

Майор з Латвії написав книгу про Україну і збирав гроші на дрони

Волонтери та військові Латвії привезли те, що люди Латвії пожертвували для Сил Оборони, для Головного управління розвідки, каже в коментарі РБК-Україна майор Збройних Сил Латвії Яніс Слайдінш.

"Ми передали автомобіль, дрони, планшети – все, що потрібно для виконання бойових завдань. Мавіки, FPV-дрони – це найголовніше, що зараз використовується українськими військовими по всій лінії фронту. Наша головна мета – щоб військові були цим забезпечені. Є нічна оптика, а дрони, звісно, ще оснащені акумуляторами", – розповідає майор Слайдінш РБК-Україна.

В Латвії на телебаченні він з іншими військовими і волонтерами активно розповідав жителям країни про ситуацію в Україні під час війни. Також сам Яніс не раз бував в Україні, в тому числі й до повномасштабного вторгнення.

Майор Збройних Сил Латвії Яніс Слайдінш передав Головному управлінню розвідки дрони, планшети та автомобіль (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Він написав книгу під назвою "Від Криму до Мар'їнки: як все починалося". Книга вийшла зокрема англійською мовою. В Латвії люди купували книгу, і пожертвування також йшли на покупку потрібного обладнання для військових ГУР МО.

У своїй книзі автор описує події, які відбувалися в Україні починаючи з окупації росіянами Криму і до російського наступу у Мар'їнці, події 2014-2015 років. Описував бої, які відбувалися на початку війни ще тоді.

За словами військового, у Латвії та в інших країнах Балтії особливо розуміють і усвідомлюють всі ті військові загрози, які постійно йдуть із Російської Федерації в бік країн, які її оточують.

"Ми, балтійські країни, не раз говорили, що він (Путін – ред.) і Росія не зупиниться. І що треба готуватися. Тоді вже в очікуваннях нічого хорошого не було. Ми в Литві, Латвії, Естонії, це чудово розуміємо. Імперія є імперія. І зараз путінська росія – це теж імперія", – каже він.

Яніс Слайдінш написав книгу про події війни в Україні 2014-15 років (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Чи думають в країнах Балтії над тим, що Путін не зупиниться в Україні і може піти далі? За словами майора, наразі, завдяки українським збройним силам, російські війська застрягли в Україні.

"І ми можемо тільки припустити, що було б, якби 2022 року в нього вийшло те, що він задумував. Пам'ятаю, що Путін сказав: треба спиратися на межі кордонів 90-х років. Це, очевидно, було ознакою його планів (із захоплення територій – ред.). Але завдяки українському народу, українській армії, ми маємо час, щоб стати сильнішими, щоб готуватися. І, звісно, щоб далі продовжувати допомагати Україні та не зупиняти ці зусилля", – підкреслює військовий.

"З 2008 року розуміли, що Росія на цьому не зупиниться"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України працюємо спільно з Латвією вже дуже давно. Військова співпраця з країною стартувала приблизно у 2008 році – приблизно в той період, коли почалася військова агресія Російської Федерації проти Грузії, каже в коментарі РБК-Україна заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.

"Ми тоді вже розуміли, що Росія на цьому не зупиниться. Крім того, всі країни Балтії виділяють потужний відсоток свого оборонного бюджету для оборони нашої держави. А те, що відбулося сьогодні – це черговий етап наших взаємовідносин, це черговий етап допомоги саме Латвії як країни, як потужної нації, яка забезпечує наші бойові підрозділи і FPV-дронами, і іншими засобами, які дуже необхідні на полі бою", – відзначає він.

Дрони допомагатимуть виконувати задачі бойовим підрозділам Головного управління розвідки (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

За словами Скібіцького, передача дронів, яка відбулася – це лише частина допомоги, і вони отримують "і інші інші подарунки", які теж дуже необхідні спеціальним підрозділам ГУР МО. Ще одна важлива частина співпраці між країнами – обмін військовим досвідом.

"Це, мабуть, один із найбільш потужних елементів нашої взаємодії. Тому що досвід, який отримують військовослужбовці наших спеціальних підрозділів – він унікальний. По-перше, тому, що ми зараз протистоїмо дуже потужному агресору. По-друге, ми застосовуємо сьогодні всі найбільш новітні наявні сьогодні засоби боротьби", – додає Вадим Скібіцький.