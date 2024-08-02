UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Завдяки цілодобовій роботі енергетиків вдалось стабілізувати енергосистему, - Міненерго

Фото: завдяки цілодобовій роботі енергетиків вдалось стабілізувати енергосистему (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Завдяки цілодобовій роботі українських енергетиків вдалося стабілізувати роботу енергосистеми.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

"Сьогодні в результаті цілодобової роботи наших енергетиків напротязі останніх місяців, коли енергосистема піддавалася таким масованим, нищівним ударам з боку росіян, нам все-таки вдалося стабілізувати роботу", - сказала вона. 

Гринчук зазначила, що всіма енергетичними компаніями проводиться масштабна робота з відновлення пошкодженої росіянами енергосистеми. 
 
Водночас вона наголосила, що обстріли енергетики не припиняються, особливо в прифронтових регіонах і тут енергооб’єкти знаходяться під постійним ризиком нових атак. 
 
Також Гринчук закликала українців зменшити використання енергоємних приладів вранці з 7-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 22-ї, щоб зменшити навантаження на систему. 
 
Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що всі українські енергетики працюють без вихідних, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго