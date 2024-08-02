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Благодаря круглосуточной работе энергетиков удалось стабилизировать энергосистему, - Минэнерго

Фото: благодаря круглосуточной работе энергетиков удалось стабилизировать энергосистему (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Благодаря круглосуточной работе украинских энергетиков удалось стабилизировать работу энергосистем.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"Сегодня в результате круглосуточной работы наших энергетиков на протяжении последних месяцев, когда энергосистема подвергалась таким массированным, сокрушительным ударам со стороны россиян, нам все-таки удалось стабилизировать работу", - сказала она.

Гринчук отметила, что всеми энергетическими компаниями проводится масштабная работа по восстановлению поврежденной российскими энергосистемы.

В то же время она подчеркнула, что обстрелы энергетики не прекращаются, особенно в прифронтовых регионах, и здесь энергообъекты находятся под постоянным риском новых атак.

Также Гринчук призвала украинцев уменьшить использование энергоемких приборов утром с 7 до 11 и вечером с 17 до 22, чтобы уменьшить нагрузку на систему.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что все украинские энергетики работают без выходных, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

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Укрэнерго