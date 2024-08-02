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Завдяки цілодобовій роботі енергетиків вдалось стабілізувати енергосистему, - Міненерго

П'ятниця 02 серпня 2024 19:40
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Завдяки цілодобовій роботі енергетиків вдалось стабілізувати енергосистему, - Міненерго Фото: завдяки цілодобовій роботі енергетиків вдалось стабілізувати енергосистему (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Завдяки цілодобовій роботі українських енергетиків вдалося стабілізувати роботу енергосистеми.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

"Сьогодні в результаті цілодобової роботи наших енергетиків напротязі останніх місяців, коли енергосистема піддавалася таким масованим, нищівним ударам з боку росіян, нам все-таки вдалося стабілізувати роботу", - сказала вона.

Гринчук зазначила, що всіма енергетичними компаніями проводиться масштабна робота з відновлення пошкодженої росіянами енергосистеми.

Водночас вона наголосила, що обстріли енергетики не припиняються, особливо в прифронтових регіонах і тут енергооб’єкти знаходяться під постійним ризиком нових атак.

Також Гринчук закликала українців зменшити використання енергоємних приладів вранці з 7-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 22-ї, щоб зменшити навантаження на систему.

Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що всі українські енергетики працюють без вихідних, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону.

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