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Автоматизовані системи дозволять відкривати укриття одразу після сигналу тривоги, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

У Києві розпочали встановлювати в укриттях системи автоматизованого доступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Київ розпочав оснащення споруд цивільного захисту системами автоматизованого відкриття. Перші такі системи вже встановлюють в укриттях у Дарницькому районі столиці. Враховуючи застосування ворогом балістичних ракет, коли вибухи лунають за кілька хвилин після тривоги, важливо, щоб доступ до укриттів був безперешкодним та оперативним. І завдяки таким автоматизованим системам укриття та сховища відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги", - повідомив Віталій Кличко.

За його словами, загалом у Києві планується встановити системи автоматичного доступу в майже 3000 укриттів та сховищ.

Кличко також зазначив, що 8 червня, за рішенням Київради, місто додатково виділило на ремонт та облаштування укриттів 750 млн грн.. Раніше протягом 2022 та 2023 року на укриття з міського бюджету було виділено 1,2 млрд грн.

Додаткові кошти будуть спрямовані, зокрема, на встановлення автоматизованої системи доступу, на придбання 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання, наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київрада збільшила фінансування міської цільової програми "Захисник Києва" на 100 млн грн. Додаткові кошти призначені для підтримки військових частин гарнізону Києва, а також для підготовки операторів БпЛА для підрозділів тероборони.

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КиївВіталий Кличко