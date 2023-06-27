RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Автоматизированные системы позволят открывать укрытия сразу после сигнала тревоги, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

В Киеве стали устанавливать в укрытиях системы автоматизированного доступа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Киев начал оснащение сооружений гражданской защиты системами автоматизированного открытия. Первые такие системы уже устанавливают в укрытиях в Дарницком районе столицы. Учитывая применение врагом баллистических ракет, когда взрывы раздаются через несколько минут после тревоги, важно, чтобы доступ к укрытиям был беспрепятственным и оперативным. И благодаря таким автоматизированным системам укрытия и хранилища будут открываться сразу после сигнала воздушной тревоги", - сообщил Виталий Кличко.

По его словам, всего в Киеве планируется установить системы автоматического доступа почти в 3000 укрытий и хранилищ.

Кличко также отметил, что 8 июня, по решению Киевсовета, город дополнительно выделил на ремонт и обустройство укрытий 750 млн грн. Ранее в течение 2022 и 2023 годов на укрытие из городского бюджета было выделено 1,2 млрд грн.

Дополнительные средства будут направлены, в частности, на установку автоматизированной системы доступа, на приобретение 200 модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания, подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Киевсовет увеличил финансирование городской целевой программы "Защитник Киева" на 100 млн. грн. Дополнительные средства предназначены для поддержки военных частей гарнизона Киева, а также подготовки операторов БпЛА для подразделений терробороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВиталий Кличко