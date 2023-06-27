Автоматизированные системы позволят открывать укрытия сразу после сигнала тревоги, - Кличко

"Киев начал оснащение сооружений гражданской защиты системами автоматизированного открытия. Первые такие системы уже устанавливают в укрытиях в Дарницком районе столицы. Учитывая применение врагом баллистических ракет, когда взрывы раздаются через несколько минут после тревоги, важно, чтобы доступ к укрытиям был беспрепятственным и оперативным. И благодаря таким автоматизированным системам укрытия и хранилища будут открываться сразу после сигнала воздушной тревоги", - сообщил Виталий Кличко.

По его словам, всего в Киеве планируется установить системы автоматического доступа почти в 3000 укрытий и хранилищ.

Кличко также отметил, что 8 июня, по решению Киевсовета, город дополнительно выделил на ремонт и обустройство укрытий 750 млн грн. Ранее в течение 2022 и 2023 годов на укрытие из городского бюджета было выделено 1,2 млрд грн.

Дополнительные средства будут направлены, в частности, на установку автоматизированной системы доступа, на приобретение 200 модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания, подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Киевсовет увеличил финансирование городской целевой программы "Защитник Киева" на 100 млн. грн. Дополнительные средства предназначены для поддержки военных частей гарнизона Киева, а также подготовки операторов БпЛА для подразделений терробороны.