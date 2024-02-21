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Завдяки морському коридору надходження до держбюджету зросли на третину, - Кубраков

Фото: Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Податкові надходження в Україні зараз на 25-30% більші, ніж передбачалося у держбюджеті, передусім завдяки успішному функціонуванню створеного Україною експортного коридору у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

"Хороша новина в тому, що ми починаємо повертатися до попередніх цифр у наших ключових експортних сферах - сільське господарство, металургія тощо. Ми відновили морський експорт, і це робить нас сильнішими. Цифри у листопаді та грудні минулого року дуже оптимістичні", - сказав він.

За словами віце-прем’єра, першою ознакою тут є зростання обсягів товарів, які українська залізниця доставляє до морських портів. 

"Це - перший індикатор, але загалом ми бачимо, що податкові надходження є більшими, ніж це передбачалося у бюджеті, на 25-30% залежно від групи товарів. І загалом - це більше, ніж ми очікували", - зазначив Кубраков.

Він також наголосив на тому, що потрібно розвивати та збільшувати потужності існуючих експортних маршрутів поруч із відкриттям нових прикордонних переходів.

Нагадаємо, з кінця минулого року Україна почала розробляти новий механізм гарантій покриття збитків судновласників у разі їх настання, і було створено програму страхування суден Unity.

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