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Благодаря морскому коридору поступления в госбюджет выросли на треть, - Кубраков

Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Налоговые поступления в Украине сейчас на 25-30% больше, чем предполагалось в госбюджете, прежде всего благодаря успешному функционированию созданного Украиной экспортного коридора в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

"Хорошая новость в том, что мы начинаем возвращаться к предыдущим цифрам в наших ключевых экспортных сферах - сельское хозяйство, металлургия и т.д. Мы восстановили морской экспорт, и это делает нас сильнее. Цифры в ноябре и декабре прошлого года очень оптимистичны", - сказал он. .

По словам вице-премьера, первым признаком здесь является рост объемов товаров, которые украинская железная дорога доставляет в морские порты.

"Это - первый индикатор, но в целом мы видим, что налоговые поступления больше, чем это предполагалось в бюджете, на 25-30% в зависимости от группы товаров. И в целом - это больше, чем мы ожидали", - отметил Кубраков.

Он также отметил, что нужно развивать и увеличивать мощности существующих экспортных маршрутов наряду с открытием новых пограничных переходов.

Напомним, с конца прошлого года Украина начала разрабатывать новый механизм гарантий покрытия ущерба судовладельцам в случае их наступления, и была создана программа страхования судов Unity.

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Александр Кубраковпорт