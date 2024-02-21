Благодаря морскому коридору поступления в госбюджет выросли на треть, - Кубраков

"Хорошая новость в том, что мы начинаем возвращаться к предыдущим цифрам в наших ключевых экспортных сферах - сельское хозяйство, металлургия и т.д. Мы восстановили морской экспорт, и это делает нас сильнее. Цифры в ноябре и декабре прошлого года очень оптимистичны", - сказал он. .

По словам вице-премьера, первым признаком здесь является рост объемов товаров, которые украинская железная дорога доставляет в морские порты.

"Это - первый индикатор, но в целом мы видим, что налоговые поступления больше, чем это предполагалось в бюджете, на 25-30% в зависимости от группы товаров. И в целом - это больше, чем мы ожидали", - отметил Кубраков.

Он также отметил, что нужно развивать и увеличивать мощности существующих экспортных маршрутов наряду с открытием новых пограничных переходов.

Напомним, с конца прошлого года Украина начала разрабатывать новый механизм гарантий покрытия ущерба судовладельцам в случае их наступления, и была создана программа страхования судов Unity.