Завдав збитки понад 15 мільйонів. Суд виніс вирок екс-керівнику аеропорту "Бориспіль"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винуватим колишнього генерального директора аеропорту "Бориспіль" та звільненого президента авіакомпанії МАУ Євгена Дихне. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Так, у середу, 1 березня, колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким колишнього керівника аеропорту "Бориспіль" визнали винуватим у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 15,7 млн грн збитків.
Як розповіли РБК-Україна, колишньому керівнику аеропорту суд призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тисяч грн.
Крім цього, за даними САП, в цій справі вирок оголошено і начальнику служби орендних відносин аеропорту. Йому суд призначив 4 роки позбавлення волі.
Що трапилось?
Як розповіли в САП, з 2014 по 2019 роки службові особи держпідприємства на підставі укладених договорів попередньої оренди передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності.
Проте з’ясувалося, що вищевказане майно належить Міністерству інфраструктури України і право на передачу його в оренду має лише Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою.
Попри це, в порушення законодавства, службові особи неправомірно за заниженою вартістю передавали вказані приміщення підприємцям, що призвело до завдання збитків у сумі понад 15,7 млн грн.
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