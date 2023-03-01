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Нанес ущерб более 15 миллионов. Суд вынес приговор экс-главе аэропорта "Борисполь"

Фото: ВАКС признал виновным бывшего генерального директора аэропорта "Борисполь" (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновным бывшего генерального директора аэропорта "Борисполь" и уволенного президента авиакомпании МАУ Евгения Дыхне. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Так, в среду, 1 марта, коллегия судей ВАКС объявила приговор, которым бывшего руководителя аэропорта "Борисполь" признали виновным в злоупотреблении служебным положением, что нанесло более 15,7 млн грн ущерба.

Как рассказали РБК-Украина, бывшему руководителю аэропорта суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на три года и со штрафом в размере 8,5 тысячи гривен.

Кроме этого, по данным САП, по этому делу приговор оглашен и начальнику службы арендных отношений аэропорта. Ему суд назначил 4 года лишения свободы.

Что произошло?

Как рассказали в САП, с 2014 по 2019 годы должностные лица госпредприятия на основании заключенных договоров предварительной аренды передавали помещение субъектам предпринимательской деятельности.

Однако выяснилось, что вышеуказанное имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины и право на передачу его в аренду имеет только Фонд государственного имущества по соответствующей конкурсной процедуре.

Несмотря на это, в нарушение законодательства, должностные лица неправомерно по заниженной стоимости передавали указанные помещения предпринимателям, что привело к нанесению ущерба в сумме более 15,7 млн. грн.

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