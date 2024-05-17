Завдання із зірочкою. Чи зможуть Patriot закрити небо над Харковом за 20 км від РФ

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Скільки Patriot потрібно для Харкова

Два місяці тому росіяни вперше вдарили по Харкову авіабомбою великого калібру. Удар 27 березня пошкодив 14 багатоповерхівок, школу, дитячий садок та лікарню. Загинула одна особа та ще близько 20 постраждали.

Реагуючи на атаку, президент Володимир Зеленський поставив питання, чому Patriot, яких у світі достатньо, досі не закривають небо над Харковом. За його словами, у руках українців вони довели, що російський терор може програти.

На бойовому чергуванні в Україні стоять не менше трьох систем Patriot. У квітневому інтерв'ю Зеленський відмовився розкрити точну кількість. Але зазначив, що на майбутнє для того, щоб повністю прикрити повітряний простір, бажано мати щонайменше 25.

"Всі наші партнери про це чудово знають і навіть знають точки, де вони повинні стояти і діяти", - наголосив він.

Фото: питання додаткових Patriot порушувалося на травневій зустрічі Володимира Зеленського та Ентоні Блінкена ( president.gov.ua)

Терміново Україні потрібно сім батарей Patriot, дві з них "на вчора" - для захисту Харкова та області. Це питання порушувалося на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Який назвав Харків одним із нагальних пріоритетів, над яким активно працюють.

В інтерв'ю ABC News Зеленський заявив, що через російський наступ на півночі регіону ситуація дуже серйозна і "ми не можемо дозволити собі втратити Харків".

"Все, що нам треба, - це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони будуть у нас", - додав президент.

Не лише Харків. Що ще буде у зоні дії Patriot

Мабуть, найвідоміший зенітно-ракетний комплекс надійшов на озброєння армії США на початку 1980-х. Система постійно вдосконалюється, компанія Raytheon заявляла про плани модернізації до 2048 року.

Patriot - це не одна установка, а цілий комплекс: радар, центр управління та кілька пускових установок.

"Що ми розуміємо під системою? Це повноцінна батарея, до складу якої опціонально входять 4, 6, 8 або 10 пускових. Йдеться про дві батареї для того, щоб прикрити Харків, в середньому це 16 пускових установок", - пояснив РБК-Україна. військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Patriot забезпечує захист від тактичних балістичних ракет, крилатих ракет та ворожої авіації.

Радіолокаційна система виявляє винищувачі на відстані 110-130 км, бомбардувальники - 160-190 км, крилаті ракети - 85-100 км, балістичні ракети – 60-70 км. Одночасно відстежує до 50 цілей та супроводжує 5 з них.

Фото: максимальний радіус роботи Patriot з району Харкова по аеродинамічних цілях

Дальність перехоплення залежить від типу ракети та цілі. Але навіть, виходячи з базових цифр, очевидно, Patriot у районі Харкова здатні контролювати небо не тільки над Харковом, а й над Бєлгородом (Російська Федерація).

"На середніх і великих висотах дальність Patriot залежно від ракет - 150-160 км. У плані дальності, наприклад, краще ЗРК С-200 з максимальною до 300 км", - розповів колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, військовий експерт Ігор Романенко.

Загалом можна зафіксувати, що перехоплювачі Patriot працюють по аеродинамічних цілях у радіусі від 80 до 160 км, по балістичних - до 75 км. З відкритих джерел відомо, що Україна точно застосовувала версію PAC-3 CRI, яка збиває балістику на відстані до 40 км.

Patriot проти КАБів. Чи вирішать вони проблему авіаударів

У квітні міністр оборони Рустем Умєров назвав головну зброю, за рахунок якої росіяни досягають успіхів. Це кориговані авіабомби (КАБ), що залишають після себе самі руїни.

КАБи інтенсивно застосовуються на Харківському напрямку. Днями Генеральний штаб повідомив, що внаслідок таких ударів довелося відвести підрозділи в районі населеного пункту Лук'янці, за 20 км від найближчих околиць Харкова.

Авіабомбу складно збити, ефективніше збивати носії. Раніше у Повітряних силах казали, що для цього потрібні далекобійні засоби типу Patriot, здатні збивати літаки на відстані до 150 км.

Фото: Patriot на бойовому чергуванні (facebook.com/kpszsu)

Patriot у передмісті Харкова, безумовно, відсуне ворожу авіацію подалі від пускових рубежів, погоджується Коваленко.

"Радіус дії дозволяє знищувати тактичну авіацію навіть на найвіддаленіших пускових локаціях. Щодо 150 км, то все залежить від модифікації зенітної ракети. А так, у принципі, можемо казати, що це 100+ км", - наголосив він.

Ще краще - сучасні літаки покоління 4+ із ракетами "повітря-повітря" на 180 км. Декілька винищувачів у зоні бойового чергування можуть оперативно реагувати на зліт ворожих носіїв КАБів і не підпускати їх до пускових рубежів.

Ігор Романенко наголошує, що насамперед Patriot потрібні проти балістичних ракет, і Харків тут не є винятком. Запаси ракет-перехоплювачів обмежені, їх може вистачати для прикриття критичних об'єктів, тому витрачати на літаки - недоцільно.

"Треба, щоб нарешті зайшли F-16. Якщо буде достатньо F-16, плюс достатня кількість батарей із протиракетними можливостями, тоді можна говорити, що ми ефективно боротимемося з КАБами", - зазначив він у розмові з РБК-Україна.

Чи забезпечать Patriot антибалістичний купол від С-300

У ніч проти 17 травня росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300. Приліт був по відкритій території в Немишлянському районі, обійшлося без руйнувань і постраждалих. Але так відбувається не завжди. Обласний центр регулярно атакують С-300.

І хоча це комплекс протиповітряної оборони, під час вторгнення в Україну російська армія модифікувала ракети для ударів по наземних об'єктах . Точна дальність стрільби невідома, але, за різними оцінками, може становити до 110-120 км.

Оглядачі Army Recognition вважають, що росіяни переналаштували радіолокатори та програмне забезпечення на виявлення наземних цілей, а також оснастили ракети фугасно-осоколочними або бронебійними боєголовками. Також модифіковано систему наведення, але високоточними С-300 все одно не стали.

Фактично ракети С-300 застосовуються як балістичні, долаючи відстань до Харкова менш як за одну хвилину. Тому розмови про Patriot могли дати надію, що місто отримає захист від балістики. Але все не так просто.

Фото: системи Patriot навряд чи збиватимуть ракети С-300 ( Getty Images)

"Дві батареї не вирішать проблему антибалістичного куполу. Взяти хоча б Ізраїль. Там чотирирівнева протиповітряна оборона, а все одно прилітало. Щоб створити схоже, треба багато засобів ППО. Але з Patriot ми підвищимо потенціал протиракетної оборони Харкова", - зазначив Романенко.

За його словами, окрім цих систем, SAMP-T або їхніх аналогів, потрібні засоби меншого радіусу типу IRIS-T та NASAMS, а також багатоцільові літаки F-16. Однак варто розуміти, що 100% захисту не буде. Звичайно, з появою Patriot з'явиться можливість збивати C-300, але вони не закриють всі питання.

"Оскільки ракет С-300 у них (у росіян, - ред.) тисячі, а "петріотів" у нас у Харкові поки жодного", - додав експерт.

Російські запаси та готовність завдавати систематичних ударів - ще одна велика проблема. Дорогих ракет для Patriot у нас не так багато і навряд чи їх буде стільки, щоб витрачати на С-300.

На думку Олександра Коваленка, військовим доведеться зробити вибір, збивати С-300 чи ні. І якщо ухвалять рішення збивати, боєкомплект дуже скоро буде витрачено. У принципі, це може стати однією з цілей противника. Після цього виникне негативний пропагандистський ефект: мовляв, Patriot стоять, але не захищають.

"А ще вони намагатимуться цими ж С-300 влучити по батареях. Взагалі в темі "петріотів" для Харкова багато небезпечних підводних каменів", - зазначив він.

Patriot опиняться під ударом? У чому головна проблема

Розміщення Patriot під Харковом є завданням із зірочкою. До російського кордону всього 20 км і місто не прикрите ешелонованою ППО з комплексами малого та середнього радіусу.

Тому, як тільки "петріоти" з'являться у передмісті Харкова, за ними почнеться полювання. Оскільки комбінована розвідка росіян дозволяє звести інтервал від виявлення цілі БПЛА "Орлан-10" до ураження "Іскандером" до лічених хвилин, загроза очевидна. За цей час батарея не встигне змінити позиції.

"Якщо Patriot не буде прикритий ешелонованою ППО, він стане легкою здобиччю і нічим Харкову не допоможе", - вважає Коваленко.

Фото: український військовий обслуговує Patriot (facebook.com/kpszsu)

У випадку з Києвом, окрім засобів малого та середнього радіусу, за Patriot грає відстань до кордону з Росією майже 200 км. Що стосується Харкова, то 20 км - це серйозний та головний мінус.

"20 км - це ніщо для нальотів баражуючих боєприпасів типу "Ланцет". Те, що в небі над областю літають розвідувальні "Орлани" якраз і є наслідком нестачі засобів малого радіусу. Їх не вистачає, щоб повністю закрити повітряний простір. Тому особисто у мене поки серйозні сумніви в тому, що варіант з Patriot надійний і ефективний", - зазначив експерт.

Можливий вихід - прикрити батареї NASAMS, IRIS-T, іншими засобами та переносними зенітно-ракетними комплексами. Завдання складне, але якщо його зможуть вирішити, то випадок із Patriot фактично в безпосередній близькості до лінії зіткнення стане унікальним в історії війн.

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Імовірність того, що Харків може отримати свої Patriot, зростає на тлі новин від партнерів. Нещодавно Німеччина виявила лідерство та знайшла шість "вільних" систем для України, потім канцлер Олаф Шольц заявив про готовність передати третю батарею.

Днями Bloomberg з посиланням на джерела у Білому домі написав, що США теж працюють над поставкою. А Нідерланди та інші партнери виявили бажання профінансувати закупівлю додаткових ЗРК. Коли саме вони надійдуть і чи там будуть дві батареї для Харкова - питання відкрите.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що два Patriot зруйнують плани росіян на Харків лише за умови, що партнери не проти перехоплення літаків у повітряному просторі РФ.

Майже рівно рік тому, 13 травня 2023 року, розрахунки "петріотів" збили два винищувачі та три вертольоти над Брянською областю. Тоді публічно негативної реакції не було. А останні сигнали, схоже, дають зрозуміти, що удари по території ворога західною зброєю вже не будуть "червоною лінією" для підтримки України.