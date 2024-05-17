Задача со звездочкой. Смогут ли Patriot закрыть небо над Харьковом в 20 км от РФ

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Сколько Patriot нужно для Харькова

Два месяца назад россияне впервые ударили по Харькову авиабомбой большого калибра. Удар 27 марта повредил 14 многоэтажек, школу, детский сад и больницу. Погиб один человек и еще около 20 пострадали.

Реагируя на атаку, президент Владимир Зеленский задался вопросом, почему Patriot, которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо над Харьковом. По его словам, в руках украинцев они доказали, что российский террор может проиграть.

На боевом дежурстве в Украине стоят не менее трех систем Patriot. В апрельском интервью Зеленский отказался раскрыть точно количество. Но отметил, что на будущее для того, чтобы полностью прикрыть воздушное пространство, желательно иметь не менее 25.

"Все наши партнеры об этом прекрасно знают и даже знают точки, где они должны стоять и действовать", - подчеркнул он.

Фото: вопрос дополнительных Patriot поднимался на майской встрече Владимира Зеленского и Энтони Блинкена (president.gov.ua)

Срочно Украине нужны семь батарей Patriot, две из них "на вчера" - для защиты Харькова и области. Этот вопрос поднимался на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Который назвал Харьков одним из неотложных приоритетов, над которым активно работают.

В интервью ABC News Зеленский заявил, что из-за российского наступления на севере региона ситуация очень серьезная и "мы не можем позволить себе потерять Харьков".

"Все, что нам нужно, - это две системы Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут", - добавил президент.

Не только Харьков. Что еще будет в зоне действия Patriot

Пожалуй, самый известный зенитно-ракетный комплекс поступил на вооружение армии США в начале 1980-х. Система постоянно совершенствуется, компания Raytheon заявляла о планах модернизации до 2048 года.

Patriot - это не одна установка, а целый комплекс: радар, центр управления и несколько пусковых установок.

"Что мы понимаем под системой? Это полноценная батарея, в состав которой опционально входят 4, 6, 8 или 10 пусковых. Речь идет о двух батареях для того, чтобы прикрыть Харьков, в среднем это 16 пусковых установок", - объяснил РБК-Украина военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Patriot обеспечивает защиту от тактических баллистических ракет, крылатых ракет и вражеской авиации.

Радиолокационная система выявляет истребители на расстоянии 110-130 км, бомбардировщики - 160-190 км, крылатые ракеты - 85-100 км, баллистические ракеты - 60-70 км. Одновременно отслеживает до 50 целей и сопровождает 5 из них.

Фото: максимальный радиус работы Patriot из района Харькова по аэродинамическим целям

Дальность перехвата зависит от типа ракеты и цели. Но даже исходя из базовых цифр, очевидно, Patriot в районе Харькова способны контролировать небо не только над Харьковом, но и над Белгородом (Российская Федерация).

"На средних и больших высотах дальность Patriot в зависимости от ракет - 150-160 км. В плане дальности, например, лучше ЗРК С-200 с максимальной до 300 км", - рассказал бывший замначальника Генштаба ВСУ, военный эксперт Игорь Романенко.

В целом можно зафиксировать, что перехватчики Patriot работают по аэродинамическим целям в радиусе от 80 до 160 км, по баллистическим - до 75 км. Из открытых источников известно, что Украина точно применяла версию PAC-3 CRI, которая сбивает баллистику на расстоянии до 40 км.

Patriot против КАБов. Решат ли они проблему авиаударов

В апреле министр обороны Рустем Умеров назвал главное оружие, за счет которого россияне добиваются успехов. Это корректируемые авиабомбы (КАБ), оставляющие после себя руины.

КАБы интенсивно применяются на Харьковском направлении. На днях Генеральный штаб сообщил, что в результате таких ударов пришлось отвести подразделения в районе населенного пункта Лукьянцы, в 20 км от ближайших окраин Харькова.

Авиабомбу сложно сбить, эффективнее сбивать носители. Ранее в Воздушных силах говорили, что для этого нужны дальнобойные средства типа Patriot, способные сбивать самолеты на расстоянии до 150 км.

Фото: Patriot на боевом дежурстве (facebook.com/kpszsu)

Patriot в пригородах Харькова, безусловно, отодвинет вражескую авиацию подальше от пусковых рубежей, соглашается Коваленко.

"Радиус действия позволяет уничтожать тактическую авиацию даже на самых отдаленных пусковых локациях. Что касается 150 км, то все зависит от модификации зенитной ракеты. А так, в принципе, можем говорить, что это 100+ км", - подчеркнул он.

Еще лучше - современные самолеты поколения 4+ с ракетами "воздух-воздух" на 180 км. Несколько истребителей в зоне боевого дежурства могут оперативно реагировать на взлет вражеских носителей КАБов и не подпускать их к пусковым рубежам.

Игорь Романенко подчеркивает, что в первую очередь Patriot нужны против баллистических ракет, и Харьков здесь не исключение. Запасы ракет-перехватчиков ограничены, их может не хватать для прикрытия критических объектов, поэтому тратить на самолеты - нецелесообразно.

"Нужно, чтобы наконец зашли F-16. Если будет достаточно F-16, плюс достаточное количество батарей с противоракетными возможностями, тогда можно говорить, что мы будем эффективно бороться с КАБами", - отметил он в беседе с РБК-Украина.

Обеспечат ли Patriot антибаллистический купол от С-300

В ночь на 17 мая россияне ударили по Харькову ракетами С-300. Прилет был по открытой территории в Немышлянском районе, обошлось без разрушений и пострадавших. Но так происходит не всегда. Областной центр регулярно подвергается атакам С-300.

И хотя это комплекс противовоздушной обороны, в ходе вторжения в Украину российская армия модифицировала ракеты для ударов по наземным объектам. Точная дальность стрельбы неизвестна, но, по разным оценкам, может составлять до 110-120 км.

Обозреватели Army Recognition считают, что россияне перенастроили радиолокаторы и ПО на обнаружение наземных целей, а также оснастили ракеты фугасно-осоколочными или бронебойными боеголовками. Также модифицирована система наведения, но высокоточными С-300 все равно не стали.

Фактически ракеты С-300 применяются как баллистические, преодолевая расстояние до Харькова менее чем за одну минуту. Поэтому разговоры о Patriot могли дать надежду на то, что город получит защиту от баллистики. Но все не так просто.

Фото: системы Patriot вряд ли будут сбивать ракеты С-300 (Getty Images)

"Две батареи не решат проблему антибаллистического купола. Взять хотя бы Израиль. Там четырехуровневая противовоздушная оборона, а все равно прилетало. Чтобы создать похожее, нужно много средств ПВО. Но с Patriot мы повысим потенциал противоракетной обороны Харькова", - отметил Романенко.

По его словам, помимо этих систем, SAMP-T или их аналогов, нужны средства меньшего радиуса типа IRIS-T и NASAMS, а также многоцелевые самолеты F-16. Однако стоит понимать, что 100%-й защиты не будет. Конечно, с появлением Patriot появится и возможность сбивать C-300, но они не закроют все вопросы.

"Поскольку ракет С-300 у них (у россиян, - ред.) тысячи, а "пэтриотов" у нас в Харькове пока ни одного", - добавил эксперт.

Российские запасы и готовность наносить систематические удары - еще одна большая проблема. Дорогостоящих ракет для Patriot у нас не так много и вряд ли их будет столько, чтобы расходовать на С-300.

По мнению Александра Коваленко, военным придется сделать выбор, сбивать С-300 или нет. И если примут решение сбивать, боекомплект очень скоро будет израсходован. В принципе, это может стать одной из целей противника. После чего возникнет негативный пропагандистский эффект: мол, Patriot стоят, но не защищают.

"А еще они будут пытаться этими же С-300 попасть по батареям. Вообще в теме "пэтриотов" для Харькова много опасных подводных камней", - отметил он.

Patriot окажутся под ударом? В чем главная проблема

Размещение Patriot под Харьковом является задачей со звездочкой. До российской границы всего 20 км и город не прикрыт эшелонированной ПВО с комплексами малого и среднего радиуса.

Поэтому, как только "пэтриоты" появятся в пригородах Харькова, за ними начнется охота. А так как комбинированная разведка россиян позволяет свести интервал от выявления цели БПЛА "Орлан-10" до поражения "Искандером" к считанным минутам, угроза очевидна. За это время батарея не успеет сменить позицию.

"Если Patriot не будет прикрыт эшелонированной ПВО, он станет легкой добычей и ничем Харькову не поможет", - считает Коваленко.

Фото: украинский военный обслуживает Patriot (facebook.com/kpszsu)

В случае с Киевом, кроме помимо средств малого и среднего радиуса, за Patriot играет расстояние до границы с Россией почти в 200 км. Что касается Харькова, то 20 км - это серьезный и главный минус.

"20 км - это ничто для налетов барражирующих боеприпасов типа "Ланцет". То, что в небе над областью летают разведывательные "Орланы" как раз и есть следствием нехватки средств малого радиуса. Их не хватает, чтобы полностью закрыть воздушное пространство. Поэтому лично у меня пока серьезные сомнения в том, что вариант с Patriot надежный и эффективный", - отметил эксперт.

Возможный выход - прикрыть батареи NASAMS, IRIS-T, другими средствами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Задача сложная, но если ее смогут решить, то случай с Patriot фактически в непосредственной близости к линии столкновения станет уникальным в истории войн.

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Вероятность того, что Харьков может получить свои Patriot растет на фоне новостей от партнеров. Недавно Германия проявила лидерство и нашла шесть "свободных" систем для Украины, затем канцлер Олаф Шольц заявил о готовности передать третью батарею.

На днях Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме написал, что США тоже работают над поставкой. А Нидерланды и другие партнеры изъявили желание профинансировать закупку дополнительных ЗРК. Когда именно они поступят и будут ли там две батареи для Харькова - вопрос открытый.

Тем временем аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что два Patriot разрушат планы россиян на Харьков лишь при условии, что партнеры не против перехвата самолетов в воздушном пространстве РФ.

Почти ровно год назад, 13 мая 2023 года, расчеты "пэтриотов" сбили два истребителя и три вертолета над Брянской областью. Тогда публично негативной реакции не было. А крайние сигналы, похоже, дают понять, что удары по территории врага западным оружием уже не будут "красной линией" для поддержки Украины.