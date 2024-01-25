UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Завдали збитків на 80 млн гривень. Екс-депутатам "ОПЗЖ" Одеської облради оголосили підозру

Ілюстративне фото: депутатам Одеської облради оголосили підозру (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

НАБУ і САП викрили групу з шести учасників, яка заволоділа майном ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" на суму понад 80 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро та Службу безпеки України.

За даними слідства, двоє колишніх депутатів Одеської міської ради від забороненої партії "ОПЗЖ" та ексочільник судноплавної компанії у серпні 2017 року організували схему заволодіння ліхтерами (різновид баржі - ред.) ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство". З них планували побудувати більші за розміром та місткістю баржі та використовувати у власних комерційних цілях.

Для реалізації своєї схеми вони залучили трьох фізичних осіб та тодішнього керівника ПрАТ "УДП". Він уклав договори про передачу для фрахту 18 ліхтерів вартістю близько 44,3 млн гривень з підконтрольною депутатам компанією.

При тому, коли у директора ПрАТ сплив термін трудового контракту, організатори схеми ввели в оману нове керівництво та уклали додаткові угоди про передачу ще 14 ліхтерів на суму 38,35 млн гривень.

Після цього 32 ліхтери було направлено до Туреччини, де їх розібрали та побудували з них 12 барж більшої місткості. Після цього організатори злочину відбуксирували їх в Україну та оформили на підконтрольні компанії.

Серед учасників злочину:

  • двоє колишніх депутатів Одеської облради (організатори);
  • екскерівник ПрАТ "УДП";
  • три фізичні особи.

25 січня 2023 року НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили про підозру шістьом учасникам організованої злочинної групи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України тим часом повідомила про підозру генеральному директору російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Борису Обносову, який сприяє збройній агресії країни-терориста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУСАПУкраинское дунайское пароходство