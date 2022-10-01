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Завдали збитків на 40 млн гривень. СБУ викрила схему на Житомирській митниці

Фото: СБУ викрила схему на митниці у Житомирській області (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему на Житомирській митниці. Вона завдала збитків державі на 40 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Учасниками схеми були понад 10 осіб, серед них - шестеро посадовців митного посту "Житомир-центральний" і декілька комерсантів з обласного центру та Рівного.

Шахраї навмисно "омолоджували" рік випуску вантажівок і ухилялись від сплати митних платежів. Учасники схеми подавали до митниці підроблені іноземні технічні паспорти з відкорегованими датами виробництва авто.

При цьому митники не перевіряли документи і безперешкодно здійснювали оформлення. На кожному авто зловмисники "економили" від 90 до 750 тисяч гривень залежно від об'єму двигуна.

Проти учасників схеми відкрили кримінальну справу за декількома статтями ККУ. Шахраям вже оголосили підозри. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Фото: СБУ викрила шахраїв на Житомирській митниці (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, СБУ затримала чиновницю ЦНАПу в Києві. Жінка у соцмережах закликала вбивати українців.

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Служба безпеки УкраїниЖитомирДержавна митна служба