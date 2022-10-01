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Нанесли ущерб на 40 млн гривен. СБУ разоблачила схему на Житомирской таможне

Фото: СБУ разоблачила схему на таможне в Житомирской области (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему на Житомирской таможне. Она нанесла ущерб государству на 40 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Участниками схемы были более 10 человек, среди них - шесть должностных лиц таможенного поста "Житомир-центральный" и несколько коммерсантов из областного центра и Ровно.

Мошенники специально "омолаживали" год выпуска грузовиков и уклонялись от уплаты таможенных платежей. Участники схемы подавали в таможню поддельные иностранные технические паспорта с откорректированными датами производства авто.

При этом таможенники не проверяли документы и беспрепятственно производили оформление. На каждом авто злоумышленники экономили от 90 до 750 тысяч гривен в зависимости от объема двигателя.

Против участников схемы возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УКУ. Мошенникам уже объявили подозрения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото: СБУ разоблачила мошенников на Житомирской таможне (t.me/SBUkr)

Напомним, СБУ задержала чиновницу ЦНАПа в Киеве. Женщина в соцсетях призывала убивать украинцев.

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Служба безопасности УкраиныЖитомирГосударственная таможенная служба