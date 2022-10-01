Нанесли ущерб на 40 млн гривен. СБУ разоблачила схему на Житомирской таможне

Участниками схемы были более 10 человек, среди них - шесть должностных лиц таможенного поста "Житомир-центральный" и несколько коммерсантов из областного центра и Ровно.

Мошенники специально "омолаживали" год выпуска грузовиков и уклонялись от уплаты таможенных платежей. Участники схемы подавали в таможню поддельные иностранные технические паспорта с откорректированными датами производства авто.

При этом таможенники не проверяли документы и беспрепятственно производили оформление. На каждом авто злоумышленники экономили от 90 до 750 тысяч гривен в зависимости от объема двигателя.

Против участников схемы возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УКУ. Мошенникам уже объявили подозрения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото: СБУ разоблачила мошенников на Житомирской таможне (t.me/SBUkr)