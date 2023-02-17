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Завацкая и Ястремская пробились в финал квалификации турнира в Эмиратах

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Дубай, Пятница 17 февраля 2023 12:54
Завацкая и Ястремская пробились в финал квалификации турнира в Эмиратах Фото: Даяна Ястремская стремится присоединиться к Марте Костюк в основной сетке соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Даяна Ястремская сыграют в решающих матчах квалификационного раунда турнира WTA в Дубае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Dubai Tennis Championships, квалификация, 1/2 финала

Завацко – Бренгл – 2:1 (3:6, 6:1, 6:4)

Эррани – Ястремская – 0:2 (1:6, 3:6)

Американка Брегл шокировала Завацкую двумя брейками в стартовом сете. Представительница США уверенно повела (5:0), но украинка пришла в себя и навязала конкуренцию (3:5). Впрочем, зацепиться за успех в первой партии уже не успела.

Зато два следующих сета Завацкая оставила за собой. Во втором она отдала Бренгл лишь один гейм. Украинская теннисистка оформила два брейка и с первой попытки реализовала сет-пойнт. В третьей же партии лидер несколько раз менялся. Но при счете 4:4 Завацкая дожала Бренгл на подаче американки и сразу же закрыла сет на собственной.

В свою очередь у Ястремской фактически не было проблем с итальянкой Эррани. Украинка быстро стала хозяйкой положения и завершила стартовый сет всего за 33 минуты. Она оформила 2 брейка, выиграла 75% очков на первой подаче и не предоставила сопернице ни единого шанса.

Вторая партия получилась немного конкурентнее. Эррани постоянно была в роли догоняющей после того, как проиграла первый гейм на собственной подаче – 1:2, 2:3, 3:4. Окончательно добила итальянскую теннисистку Ястремская вторым брейком в девятом гейме, закрыв и сет, и матч.

В финале квалификации Завацкая встретится с румынкой Божикой 18 февраля. Соперник же Ястремской определится позже. Уайлд-кард в основную сетку соревнований в Дубае получила еще одна украинка – Марта Костюк.

К слову, ранее Ястремская вернулась в топ-100 классификации женского тенниса.

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