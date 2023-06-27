Завацька та Снігур програли на старті кваліфікації Вімблдона
Молоді українські тенісистки Катаріна Завацька та Дарія Снігур не змогли здолати кваліфікаційне сито Вімблдонського турніру 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Вімблдон, кваліфікація, жінки, 1-й раунд
Завацька – Бейнс – 1:2 (6:4, 2:6, 3:6)
Рус – Снігур – 2:0 (7:6, 6:4)
Завацька в трьох сетах поступилася господарці кортів Найкті Бейнс. Хоча на початку зустрічі українка виглядала краще. Суперниці розпочали з обміну брейками, а далі трималися поруч упродовж усієї першої партії. А в ендшпілі Завацька вдруге взяла гейм на подачі британки та повела в рахунку.
Та розвинути успіх українській тенісистці не вдалося. Другий сет вона фактично віддала за 26 хвилин, набравши всього два пункти. Трохи конкурентнішою вийшла третя партія. Принаймні за підсумковими цифрами, хоча в дебюті Завацька програла три гейми поспіль і заздалегідь визначила поразку.
Проти нідерландки Аранчі Рус українка Снігур боролася до останнього. Проґавивши стартовий ривок суперниці (0:3), молода киянка відшукала внутрішні резерви, щоб відігратися. Більше того, вітчизняна тенісистка навіть зуміла опинитися попереду (5:4).
Однак, справа дійшла до тай-брейку. Там гра Снігур розладналася. Вона зуміла набрати лише очко та дозволила Рус повести в рахунку. Другий сет, здавалося, буде за українкою. Вона класно розпочала, але дозволила нідерландській тенісистці повернутися в гру.
Вирішальним став десятий гейм. На корті розгорнулася справжня драма – Снігур відіграла три матч-пойнти та навіть отримала шанс реалізувати брейк-пойнт. Утім, скористатися цією нагодою не змогла та змушена була зачохлити ракетку.
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