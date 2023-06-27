Завацкая и Снигур проиграли на старте квалификации Уимблдона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Уимблдон, квалификация, женщины, 1-й раунд

Завацкая – Бейнс – 1:2 (6:4, 2:6, 3:6)

Рус – Снигур – 2:0 (7:6, 6:4)

Завацкая в трех сетах уступила хозяйке кортов Найкте Бейнс. Хотя в начале встречи украинка выглядела лучше. Соперницы начали с обмена брейками, а дальше держались рядом на протяжении всей первой партии. А в эндшпиле Завацкая во второй раз взяла гейм на подаче британки и повела в счете.

Но развить успех украинской теннисистке не удалось. Второй сет она фактически отдала за 26 минут, набрав всего два пункта. Несколько конкурентнее получилась третья партия. По крайней мере, по итоговым цифрам, хотя в дебюте Завацкая проиграла три гейма подряд и предопределила поражение.

Против нидерландки Аранчи Рус украинка Снигур боролась до последнего. Упустив стартовый рывок соперницы (0:3), молодая киевлянка отыскала внутренние резервы, чтобы отыграться. Более того, отечественная теннисистка даже сумела оказаться впереди (5:4).

Однако дело дошло до тай-брейка. Там игра Снигур разладилась. Она сумела набрать только очко и позволила Рус повести в счете. Второй сет, казалось, будет за украинкой. Она классно начала, но позволила нидерландской теннисистке вернуться в игру.

Решающим стал десятый гейм. На корте развернулась настоящая драма – Снигур отыграла три матч-пойнта и даже получила шанс реализовать брейк-пойнт. Впрочем, воспользоваться этой возможностью не смогла и вынуждена была зачехлить ракетку.