Завацька програла фінальний матч на турнірі ITF в Італії

У фіналі турніру, що проходив у Санта-Маргеріта-ді-Пула (Італія), українка програла Сарі Цакаревич із Франції.

Завацька - Цакаревич - (0-2) 2:6, 4:6

Зазначимо, що після програшу першого сета Завацька вела 2:0 у другій партії, але програла п'ять геймів поспіль і вже не змогла відігратися.

Це був перший фінал Завацької у сезоні. Востаннє вона вигравала титул на турнірі такого рівня у 2019 році.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі ITF у Швейцарії.

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