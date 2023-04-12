Світоліна з перемоги стартувала на турнірі ITF у Швейцарії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

W60 Chiasso 2023, 1-й раунд

Світоліна – Русе – 2:0 (6:4, 6:2)

Розпочали суперниці на рівних. Із консервативним підходом і українська тенісистка, і її опонентка з Румунії брали очки суто на власних подачах. Так тривало до дев'ятого гейму, коли Світоліна в запеклій боротьбі з четвертої спроби оформила брейк. І відразу ж на своїй подачі закрила сет.

Друга партія розпочалася за схожим сценарієм. Русе нічим не поступалася українці до середини сету. Цього разу колишня третя ракетка світу здобула очко на подачі румунської тенісистки швидше – в п'ятому геймі. А згодом після тривалого розіграшу Світоліна оформила ще один брейк.

Шлях до перемоги тепер був відкритий. Досвідчена українка тут же дотиснула Русе, реалізувавши матч-пойнт із п'ятої спроби, та завершила поєдинок усього за 83 хвилини. У наступному колі Світоліна зустрінеться зі ще однією румункою – 32-річною Александрою Ігнатик.

Раніше екс-перша ракетка України поповнила перелік змагань перед Відкритим чемпіонатом Франції ще трьома ґрунтовими турнірами. Після виступів у К'яссо Світоліна гратиме на турнірах у португальському Оейраші, французьких Сен-Мало та Страсбурзі, а також у Римі. "Ролан Гаррос" же розпочнеться 28 травня.