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Завацька драматично вилетіла в першому колі кваліфікації US Open

Нью-Йорк, Середа 21 серпня 2024 10:01
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Завацька драматично вилетіла в першому колі кваліфікації US Open Фото: Катаріна Завацька зачохлила ракетку за океаном (itftennis.com)
Автор: Антон Федорців

Українка Катаріна Завацька поступилася японській тенісистці Ені Шибахарі в першому кваліфікаційному раунді Відкритого чемпіонату США 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open-2024, кваліфікація, 1-й раунд

Шибахара – Завацька – 2:1 (6:0, 2:6, 6:4)

У першому сеті японка повністю домінувала. Вона оформила три брейки та зуміла повісити "бублик" Завацькій. Стартова партія тривала всього 22 хвилини.

Українська тенісистка змогла реваншуватися в другому сеті. Після обміну брейками в дебюті Завацька захопила ініціативу та зі ще двома взятими на подачах Шибахари подачах створила солідний гандикап (5:1). Закрила же партію представниця України у восьмому геймі.

З позитивним імпульсом Завацька продовжила грати першим номером. Українка повела 3:1 у вирішальному сеті, але з тягарем відповідальності не впоралася. Натомість Шибахара спромоглася на камбек і за 48 хвилин таки змогла дотиснути суперницю.

У наступному колі японська тенісистка зустрінеться з британкою Франческою Джонс. Кольори ж України в кваліфікації продовжать захищати Дарія Снігур і Юлія Стародубцева. Вони пройшли в другий раунд кваліфікації.

До слова, раніше Костюк повернулася в топ-20 рейтингу Жночої тенісної асоціації.

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