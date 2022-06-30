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Под завалами ТЦ в Кременчуге нашли еще пять фрагментов тел

Фото: под завалами "Амстор" в Кременчуге нашли еще пять тел (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Наталья Юрченко

Спасатели под завалами торгового центра "Амстор" в Кременчуге нашли еще пять фрагментов тел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 15:20 30 июня аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара продолжаются. Всего под завалами ТЦ нашли 22 фрагмента тел.

Напомним, что Россия 27 июня нанесла ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. Оккупанты выпустили 10 ракет.

Позже стало известно, что во время российской атаки в помещении ТРЦ находились около тысячи мирных граждан.

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